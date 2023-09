USA ostab Hiina ohu tõttu juurde tuhandeid lahingudroone

Pentagon teatas, et ostab järgmise kahe aasta jooksul tuhandeid lahingudroone. USA plaanib droonid viia Vaikse ookeani piirkonda, et võidelda seal kasvava Hiina ohuga.

Hiinal on maailma suurim merevägi, kuid USA-l on rohkem lennukikandjaid. USA lennukikandjad on aga Hiina laevavastaste rakettide suhtes haavatavad. USA tahab seetõttu Vaikse ookeani piirkonna üle ujutada droonidega, vahendas The Times.

"Me vastame Hiina rahvavabastusarmee (PLA) massile oma massiga. Kuid meie oma on raskem hävitada, raskem võita," teatas USA asekaitseminister Kathleen Hicks.

Hiina sõjalise moderniseerimise programmi eesmärk on blokeerida USA lennukikandjad Lõuna-Hiina merel, kui Peking peaks üritama Taiwani vallutada. Hiina tahab, et 2027. aastal oleks PLA võimeline tungima Taiwanile.

Taiwan on de facto iseseisev alates 1949. aastast, kuid Hiina näeb seda enda provintsina ja on lubanud selle vajadusel jõuga tagasi võtta.

"Peame tagama, et Hiina Rahvavabariigi juhtkond võtab arvesse agressiooniga seotud riske ja teeb järeldusi. Täna pole selleks õige aeg, pole kuni 2027. aastani, kuni 2035. aastani ja kuni 2049. aastani ja ka pärast seda," ütles Hicks.

2049. aastal möödub sada aastat Hiina Rahvavabariigi loomisest. Kompartei tahab, et Hiinast saab selle aja jooksul sõjaline ja majanduslik suurvõim.

Hicks ütles, et droonid on odavamad kui traditsioonilised relvasüsteemid. Maailma võimsaima lennukikandja USS Gerald R. Ford ehitamine läks maksma umbes 13 miljardit dollarit. Lahingudroonid mängivad ka Ukraina sõjas üha tähtsamat rolli.