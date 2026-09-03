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Austraalia ja USA tugevdavad Hiina kartuses kaitsekoostööd

Välismaa
Austraalia asepeaminister ja kaitseminister Richard Marles (vasakul) koos USA sõjaministri Pete Hegsethiga.
Austraalia asepeaminister ja kaitseminister Richard Marles (vasakul) koos USA sõjaministri Pete Hegsethiga. Autor/allikas: SCANPIX / AFP / Getty Images / WIN MCNAMEE
Välismaa

Austraalia ja Ameerika Ühendriigid teatasid, et tugevdavad Hiina mõju laienemise valguses oma kaitsekoostööd, mis võib tähendada USA sõjalise kohaloleku suurendamist Austraalias ning heidutuse tugevdamist kogu Vaikse ookeani piirkonnas.

Austraalia kaitseminister Richard Marles ütles kolmapäeval pärast kohtumist USA kaitseministri Pete Hegsethiga Washingtonis, et Ameerika vägede kohalolek Austraalias kasvab ning suureneb kõigis valdkondades.

USA ja Austraalia vahelised vägede paigutamist käsitlevad kokkulepped võimaldavad USA relvajõududel Austraalias väljaõpet korraldada ja varustust ladustada. Selle hulka kuuluvad ka lennukite rotatsioon ning USA laevade logistiline toetamine.

"Me peame seda väga oluliseks Indo-Vaikse ookeani piirkonnas heidutuse tagamisel ning piirkonna stabiilsuse ja rahu kindlustamisel, mis on väga selgelt Austraalia riiklikes huvides," ütles Austraalia kaitseminister ajakirjanikele.

Marles ei täpsustanud, kas suurem koostöö tähendab ka Austraalias alaliselt paiknevate USA sõjaväelaste arvu suurenemist. Ta ütles, et täpsemad üksikasjad avalikustatakse Austraalia ja USA kaitseministrite järgmisel kohtumisel, mis toimub veel sel aastal.

Austraalia ja USA kaitsekoostöö hõlmab ka AUKUS-e kaitsekokkulepet USA, Ühendkuningriigi ja Austraalia vahel. Osa USA kaitseväelasi töötab Austraalia läänerannikul asuvas HMAS Stirlingi mereväebaasis, kus hakkab alates 2027. aastast paiknema neli USA Virginia-klassi allveelaeva.

Hiina nimetab AUKUS-e lepet ohtlikuks ning on hoiatanud, et see võib vallandada piirkonnas võidurelvastumise.

Hegseth ütles avalduses, et mõlema riigi riigikaitse strateegiad on tugevalt kooskõlas, ning rõhutas liitlaste investeerimise tähtsust oma suveräänse julgeoleku tagamisse, et panustada ühisesse riigikaitsesse.

"Meil on tänapäeva maailma keerukast ohupildist ühine arusaam ning mõistame, et liitlased peavad nii ühiselt planeerima kui ka tagama, et meie võimekus vastaks vajadustele ja täiendaks teineteist," ütles ta.

Kohtumine toimus ajal, mil Vaikse ookeani Saarte Foorum (PIF) jõudis neljapäeval Palaus oma viimase päevani. Tippkohtumist varjutas mitme riigijuhi puudumine ning Hiina protest Taiwani välisministri kohaloleku vastu.

Austraalia ja USA on teatanud Vaikse ookeani saareriikidele kokku 580 miljoni dollari suurusest rahastusest ajal, mil Hiina jätkab oma mõju suurendamist piirkonnas toetuste, taristuprojektide ja abiprogrammide kaudu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters

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