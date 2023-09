BMW juht: Euroopa autotootjad ei võida hinnasõda Hiina elektriautode vastu

Saksa autotootja BMW juht Oliver Zipse hoiatas, et Euroopa Liidu plaan keelustada majandusblokis sisepõlemismootorid viib Euroopa autotootjad hinnasõtta Hiina autotootjatega.

Zipse hinnangul eurooplased hinnasõda hiinlaste vastu tõenäoliselt ei võida, vahendas Financial Times.

BMW juht prognoosis lisaks, et kõige tavalisema auto turuosa kas kaob Euroopas täielikult või selle tarbeks ei tee enam autosid Euroopa autotootjad. Zipse viitas siinkohal eelkõige Hiina autobrändidele nagu BYD, mis spetsialiseeruvad elektriautodele.

Hiljuti sai BYD-st kõige enam müüdud Hiina automark, tõrjudes sellelt kohalt Volkswageni.

Hiina on maailma suurim turg elektriautodele ning riigis on viimase 15 aasta jooksul rajatud ulatuslik elektriautode tööstus.

Hiinlaste käes on suur osa maailma elektriautode akude tarneahelast ning peale ägeda siseriikliku konkurentsi Hiina sees püüavad sealsed autotootjad siseneda ka Euroopa turule.

Oliver Zipse sõnul on hiinlaste plaanid eurooplastele otseseks ohuks, kuid väidetavalt olevat tugevama brändiga autotootjad nagu BMW hiinlaste vastu paremini kaitstud. Hiinast pärit elektriautosid tahavad pigem need tarbijad, kes eelistavad odavamat sõidukit.

Euroopa Liit kavatseb etapiti lõpetada uute sisepõlemismootoritega sõidukite müügi majandusblokis 2035. aastaks. EL-i plaane on kritiseerinud ka teised Saksamaal Baieri liidumaal paiknevad autotootjad. Probleemidena on tõstatatud nii akude tootmise tarbeks vajalike toormaterjalide vähesust kui ka laadimistaristu rajamise aeglust.

Zipse rõhutas, et osades Euroopa Liidu liikmesriikides ei ole laadimistaristut üldse arendatud.

BMW on Zipse juhtimisel asunud arendama ka vesinikmootoriga autosid. Zipse on lubanud, et autotootja jätkab ka sisepõlemismootoritega uute autode müüki väljaspool Euroopa Liitu. Zipse sõnul tuleb arendada kõiki tehnoloogiaid kui on soov osaleda üleilmsel autoturul.