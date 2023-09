Tartu Ülikoolis alustas uut õppeaastat ligi 15 300 tudengit

Alanud akadeemilisel aastal on Tartu Ülikooli nimekirjas ligi 15 300 üliõpilast. Nende seas on 4806 uut üliõpilast, kellest omakorda pea 3000 alustab õppimist kõrghariduse esimesel astmel.

Rektor Toomas Asser soovitas avaaktusel uutel tudengitel liituda mõne tudengiorganisatsiooniga, tutvuda akadeemilise eetika põhimõtetega, osaleda kindlasti õpirändes ja olla auditooriumis aktiivsed.

"Ja pidage meeles, et teil on hääl. Teid on palju ja koos häält tehes olete väga-väga võimsad," kõneles rektor.

"Aktuaalne kaamera" uuris tudengitelt, millised on nende emotsioonid ja ootused uue õppeaasta alguses.

"Emotsioonid on väga laes. Tunne, nagu oleksin tagasi algkoolis. Väga-väga ootan põnevusega seda ülikoolielu, mis hakkab tulema," ütles riigiteaduste esmakursuslane August.

"Nüüd tulebki esimene infotund, sealt püüan aru saada, mis üldse toimuma hakkab," sõnas informaatika esmakursuslane Ralf.

"Kõige rohkem vist ootan õppeaastalt, et välja ei kukuks, et kas ikkagi saab hakkama ja et pingega toime tuleks ja kõik selline," ütles riigiteaduste esmakursuslane Õnnela.

"Loodetavasti uusi tutvusi leida ja ilmselgelt, uusi teadmisi omandada," ütles arstiteaduste esmakursuslane Madli.