Galerii: Tallinna tänavad enne ja pärast rekonstrueerimist

Jõe ja Pronksi tänavate põhjalik rekonstrueerimine algas möödunud sügisel. Septembri algusest avatati osaliselt liiklusele Pronksi tänava Raua, Gonsiori ja Kunderi ristmikud, septembri keskpaigas avab linn liikluse Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmikul.

Vanasadama trammiliini ehitus algas tänavu märtsis. Uus trammiliin algab Kivisilla ja Gonsiori tänava ristmikust ning ulatub kuni Põhja puiesteeni. Uus tramm hakkab sõitma 2024. aasta suvel, inventari paigaldus ja haljastustööd kestavad veel kuni 2025. aasta alguseni.

