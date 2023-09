Läti kergitab kaitsekulud kolme protsendini SKT-st

Kui seni kavandati Läti kaitseväe suuruseks võimaliku sõja ajal 24 000 kaitseväelast, siis nüüd on ette nähtud 31 000. Pluss veel 30 000 reservväelast. Kokku üle 60 000 inimese.

"Kanada sõjaväelaste arv Lätis kasvab järgmisel aastal kaks korda ehk 2200 inimeseni, veel tänavu peaks kohale jõudma 15 Leopardi tanki. Oma esindatust suurendavad Itaalia ja Taani. Lätis kohapeal on hästi alanud kaitseteenistus - seni vabatahtlike toel, järgmisel aastal kutsutakse sinna 850 noormeest, algab kohustuslik sõjaline õpe koolides. Läti kaitsekulud moodustavad kolm protsenti sisemajanduse kogutoodangust juba järgmisel aastal. Varem plaaniti selleni jõuda 2027. aastaks," rääkis Läti kaitseminister Inara Murniece.

Valitsus on asutamas sõjatööstuse aktsiaseltsi, eesmärk on valmistada kohapeal laskemoona. Lätis algasid samuti terve kuu kestvad ajaloo ühed suuremad õppused, kuhu on kaasatud paljude valdkondade esindajad.

"Idapiirile tara ja jälgimisseadmete paigaldamise kõrval kindlustatakse see ka sõjaliseks kaitseks vajalike vahenditega," ütles Läti kaitsejõudude komandör Leonids Kalninš.

Läti on viimaseil päevil tõrjunud edukalt suuri küberrünnakuid. Nüüd plaanitakse luua kaitseministeeriumi juurde eraldi küberkaitse üksus.