Aivo Peterson sai süüdistuse riigireetmises

Riigireetmises süüditunnistamisel võib kohus Petersoni ja Rootsi karistada kuue- kuni kahekümne aasta pikkuse või eluaegse vangistusega. Eesti vastu suunatud vägivallata tegevuses välismaalase poolt süüditunnistamisel võib kohus karistada kahe- kuni viieteistaastase vangistusega.

Süüdistuse kohaselt abistasid liikumise Koos/Vmeste juhtliige Peterson ja Dmitri Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaa Föderatsioonist saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Süüdistuse järgi osalesid süüdistatavad teadlikus mõjutustegevuses, mille eesmärk oli luua Eestis Venemaa välis- ja julgeolekupoliitika narratiive ja propagandasõnumeid toetav poliitiline ühendus. Selle ühenduse kaudu taheti süüdistuse kohaselt luua Venemaale võimalus ohustada Eesti põhiseaduslikku korda, sekkuda Eesti sisepoliitikasse ning mõjutada ka välispoliitikat.

Samuti abistas Peterson ka süüdistuse saanud Andronovit Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Riigiprokurör Triinu Olevi sõnul osalesid Peterson ja Andronov süüdistuse kohaselt teadlikult Venemaa informatsioonilises mõjutustegevuses, mis seisnes muu hulgas Venemaa Föderatsiooni julgeolekupoliitikat ning propagandasõnumeid toetavate narratiivide levitamises nii sotsiaalmeedias kui ka Venemaa riigimeedias.

Peterson on liikumise Koos / Vmeste üks juhtliikmeid ja kandideeris riigikogu valimistel Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal ning sai seal 3969 häält. Peterson on esinenud varem Venemaa praegust poliitikat pooldavate avaldustega ja külastanud Venemaa okupeeritud Ukraina regioone, kust ta viimati naasis märtsis alguses.

Kaitsepolitsei pidas Petersoni koos Rootsi ja Andronoviga kinni tänavu märtsis.

Rootsi ja Andronov on endise Öise Vahtkonna liikmed. Andronov on Venemaa kodanik, kellel on Eestis alaline elamisluba.

Süüdistatavad viibivad siiani vahi all.