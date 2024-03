Erakond Koos valis Aivo Petersoni kaasesimeheks

Koos juhatuse liige Julia Smoli ütles rus.err.ee'le, et erakonna kongressil osales kokku üle 100 delegaadi nii Tallinnast kui ka teistest piirkondadest nagu Tartumaalt, Ida-Virumaalt ja Pärnust.

Smoli sõnul kiitis kongress heaks erakonna põhikirja muudatused, mille järgi võib erakonnal olla kuni kolm kaasesimeest. Selle järel toimusid juhivalimised.

"Kaasesimeesteks kandideerisid Leila Eerits, Eduard Fedotov ja Aivo Peterson, kes andis vanglast oma nõusoleku kandideerimiseks notari vahendusel. Selle tulemusena valiti kaasesimeesteks kõik kolm," lisas Smoli.

"Selge on see, et praegu Aivo Peterson erakonna asjades osaleda ei saa. Aga süüdi pole teda mõistetud. Kohtleme teda kui tavalist inimest – samasuguse erakonnaliikmena nagu kõiki neid, kes on vabaduses. Kui süüdistus tema vastu tühistatakse, siis ta liitub meie tööga. Kui süüdistusest ei loobuta või tuleb mingi kohtuotsus, siis vaatame. Aga hetkel on ta tavaline inimene," ütles Smoli.

Kongressil laiendati ka erakonna juhatust. Lisaks viiele varasemale juhatuse liikmele – Oleg Ivanov, Eduard Fedotov, Leila Eerits, Aleksei Teterev ja Julia Smoli – kuuluvad sinna nüüd ka Igor Hopp, Margus Liiva, Ülle Pukk ja Aivo Peterson.

Koos erakonda kuulub 2. märtsi seisuga 788 inimest.

Liikumine Koos/Vmeste sai laiemalt tuntuks eelmistel riigikogu valimistel, kui selle üks juhtliikmeid Aivo Peterson kandideeris riigikogu valimistel Eestimaa Ühendatud Vasakpartei nimekirjas Ida-Virumaal ning sai seal 3969 häält, millega tal jäi pisut alla 1000 hääle puudu isikumandaadi võitmisest.

Kaitsepolitsei pidas Petersoni koos veel kahe mehega mullu 11. märtsil kinni kahtlustatuna Eesti riigi vastase suhte loomises. Mullu novembris algas kohtuprotsess riigireetmises süüdistatava Petersoni üle.

Süüdistuse kohaselt abistasid liikumise Koos/Vmeste juhtliige Peterson ja temaga koos kohtu ette saadetud Dmitri Rootsi 2022. aasta oktoobrist 2023. aasta 10. märtsini Venemaa Föderatsioonist saadud suuniste alusel teadlikult ja organiseeritult Venemaad ning Venemaa ametiasutuste ülesandel tegutsenud inimesi Eesti Vabariigi iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses. Samuti abistas Peterson süüdistuse järgi ka Eesti vastu suunatud vägivallata tegevuses süüdistuse saanud Vene kodanikku Andrey Andronovit Eesti iseseisvuse, sõltumatuse ja territoriaalse terviklikkuse vastu suunatud vägivallata tegevuses.

Aivo Petersoni sõnul on süüdistus poliitiliselt motiveeritud.