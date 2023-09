Sanna Marin lahkub Soome parlamendist

Neljapäeval andis Soome endine peaminister Sanna Marin pressikonverentsi ja ütles, et lahkub parlamendist.

Marin ütles, et taotleb parlamendist lahkumist. Kui Marini avaldus rahuldatakse, siis läheb tema asemel parlamenti 37-aastane Lotta Hamari, vahendas Yle.

Marini sõnul peab ta uue töökoha tõttu parlamendist lahkuma. "Olen ülimalt tänulik kõigile, kes valimistel minu poolt hääletasid. Otsus polnud lihtne, kuid usun, et see on õige," ütles Marin.

Helsingin Sanomat kirjutab, et Marin läheb tööle Tony Blairi Instituuti. Tegemist on rahvusvahelise mittetulundusühinguga, mis nõustab valitsusi ja poliitikuid strateegiliste poliitikasuundade ja poliitika rakendamise alal.

Instituut asub Londonis ja tegutseb enam kui 30 riigis. Instituudi asutas 2016. aastal Suurbritannia endine peaminister Tony Blair.