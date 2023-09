Streik Austraalias tõstis Euroopas gaasi hinda

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Austraalia veeldatud maagaasi (LNG) tehaste töötajad alustasid streiki ja reedel tõusis Euroopas gaasi hind.

Streik mõjutab Gorgoni ja Wheatstone'i rajatisi, mis annavad ligi seitse protsenti globaalsest LNG tarnetest. Tehaseid haldab USA energiahiiglane Chevron, vahendas Financial Times.

Investorid muretsevad nüüd tarnehäirete pärast. Hollandi gaasibörsi TTF-i järgmise kuu tulevikutehingute hind kerkis 16 protsenti ja oli reedel umbes 35 eurot megavatt-tunni eest.

Ametiühingud väidavad, et kõigepealt kestab streik 11 tundi. Kui kokkuleppele ei jõuta, plaanivad töötajad kaheks nädalaks töötegemise täielikult lõpetada.

Varem plaanisid ametiühingud alustada streiki juba neljapäeval, kuid lükkasid selle ühe päeva võrra edasi. Ametiühinguid esindav rühmitus Offshore Alliance väitis, et kõnelused kestsid terve nädala, kuid kokkuleppele ei jõutud.

Chevron kinnitas, et läbirääkimistel kokkulepet ei sõlmitud.

"Me pidasime läbirääkimisi heas usus ja püüdsime jõuda kokkuleppele, mis oleks olnud konkurentsivõimeline," teatas Chevron.

Austraalia LNG jõuab harva otse Euroopasse. Siiski mõjutab streik globaalseid tarneahelaid. Austraalia LNG kliendid asuvad Aasias, kes peavad nüüd otsima alternatiivseid energiaallikaid. See suurendab konkurentsi rahvusvaheliselt LNG turul. EL-i gaasihoidlad on praegu siiski juba üle 90 protsendi täis. Aasias pole nõudlus kasvanud. Gaasiturg on aga endiselt tundlik ja kahenädalane streik eemaldaks turult umbes 1 miljon tonni LNG-d.