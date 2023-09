"Aktuaalne kaamera" käis tutvumas Ukraina rindemeedikute tööga

Stabiliseerimispunkti, mida sõdurid kutsuvad lihtsalt "stabikuks", proovisime operaator Kristjan Svirgsdeniga tulla juba selle aasta alguses. Siis aga käisid Bahmutis väga tulised lahingud ja sõdurid keelasid meil siia jõuda – liiga ohtlik oli.

"Kui me asutasime selle "stabiku", oli rindejoon siit kolme-nelja kilomeetri kaugusel. Nüüd on see nihkunud seitsme kilomeetri kaugusele. Nagu te isegi nägite, ulatub suurtükituli ikka siiani. Miinipildujad enam mitte nii väga, kuid suurekaliibrilised küll," rääkis Ukraina sõjaväelane Dmõtro.

"Kõige raskem oli talvel, kui me olime kaitses. Kaitses olla on üldiselt raskem. Nüüd me tungime peale ja see on natuke kergem. See võib tunduda imelik, aga kui me oleme rünnakul, on see meile kergem," ütles Denis.

Bahmutist enam eriti ei räägita, kuigi tulised lahingud käivad seal siiani edasi. Serhii sai haavata hommikul just Bahmuti rindel.

Serhiil vedas – ta jõudis "stabikusse" vaid paari tunni jooksul pärast haavata saamist.

"Õhus on väga palju droone, seetõttu toimub evakuatsioon enamasti pimeduses. Kui inimene saab haavata hommikul, võib juhtuda, et ta peab ootama õhtuni, millal teda ohutult evakueerida saab," rääkis Dmõtro.

Serhii tahab pärast haiglast vabanemist kohe tagasi rindele tulla.

"Oma maad tuleb kaitsta. Nad tuleb siit välja ajada. Siis saab kõik korda," ütles Serhii.

"Stabikus" antakse abi mitte ainult omadele, vaid ka vaenlase sõduritele.

"Kuidas teile öeldagi... Anatoomiliselt on nad inimestele sarnased, aga peast on lihtsalt soojad. Me ei suhtu neisse kuidagi erinevalt. Vastavalt Genfi konventsioonile anname sõjavangidele vajalikku abi," lausus Denis.

Tundub, et rindemeedikud ei pane enam isegi tähele, kui midagi sinnasamasse kukub.

"Kui me viime oma "stabiku" rindejoonest kaugemale, siis ei jõua raskelt haavatud elusana meieni. Me oleme sunnitud töötama rindejoone ehk oma üksuste lähedal," lausus Dmõtro.