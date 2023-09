Soodushinnaga teatripiletid läksid kui soojad saiad

Kiiresti kallinev elu sunnib inimesi hoolikalt hindu jälgima mitte ainult toidupoes, vaid ka teatrikassas. Sel nädalal müüsid pea kõik Eesti teatrid pileteid soodushinnaga ja seda võimalust kasutati usinalt.

Teatrisõber Signe Pruusi sõnul on teatripiletid juba nii kallid, et tasub sooduspileteid soetada.

"Hind võiks olla natuke madalam, aga mis teha, kõik hinnad on tõusnud. Ma tegin ühe valiku, Estoniasse tahtsin minna "Musta ja valget" vaatama eelmine aasta, ja siis ma tegin pileti hinna järgi valiku ja ei läinud, aga ma parandasin selle vea soodushinnaga," ütles teatrisõber Signe Pruus.

Kõik Rakvere teatri piletid olid sel nädalal 30 protsenti odavamad ja teatrijuhi Velvo Väli sõnul pole nii palju pileteid varasemate kampaaniate ajal ostetud.

"Keskmiselt võidab teatrikülastaja ühe pileti pealt seitse eurot ja kui on tegu kahe-, kolme-, neljaliikmelise perega, kes vaatab ära kolm, neli, viis etendust, siis see on märkimisväärne summa pere eelarvest, mis kokku hoitakse," lausus Väli.

Noorsooteater on aastaid teinud hooaja alguses piletimüügikampaaniaid, aga kui varasemalt on soodustus olnud kuni 35 protsenti, siis tänavu majanduslikel põhjustel on see väiksem.

Kõik Theatrum alandas piletite hindu viiendiku võrra. Kuigi piletimüük oli aktiivne, siis teatri administraatori Teele Koeli sõnul terveid etendusi sooduspiletitega välja ei müüdud.

"Ma olen näinud viimasel ajal sellist tendentsi ka, et mitte ei osteta nii palju varem ette, vaid viimasel hetkel. On ka inimesi, kes ostavad ette, aga koroonaaja tõttu on liikumine selles suunas, et vaatame, mis homme juhtub," lausus Koel.

Mis saab teatripiletitest peale käibemaksu tõusu uuel aastal, on teatrite sõnul veel vara öelda. Velvo Väli sõnul püüavad teatrid esialgu piletihindu mitte tõsta, suurema sisendhindade tõusu korral pole teatripiletite hinnatõusust pääsu.