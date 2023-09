ArtDepoo galeriis avati suitsiidiennetuspäeval temaatiline näitus

Mitmed autorid tulid Jahu tänavasse ArtDepoo galeriisse, kus nende tööd pühapäevast väljas on. Projekti autor Erika Tuulik kirjeldas üksildust tegelasena, kes vaatab haleda abivajaja pilguga, kuid on samas ka manipulaator, kes tõmbab ruloosid alla, paneb telefoni vaikse peale ja tõmbab kardina maailmale ette.

"See kardin sümboliseerib valguse mitteläbilaskmist ja kardina taga olemist. Kogu selle pildiseeria jooksev teema on tegelikult valgus. Kui me tõmbame kardina eest ära – olgu see üksildus või mida iganes, siis tuleb ka valgus tuppa," rääkis Tuulik.

Näitus on valminud koostöös MTÜ-ga Peaasjad. Igas linnas, kus näitus avatakse, on vaimse tervise kohvik, kus saab vabatahtlikega vestelda ja osaleda vestlusringides. Näitus avanes suitsiidiennetuspäeval.

"Suitsiidid on keeruline ja kompleksne tema. Sellel ei ole kindlasti ühte konkreetset põhjust. See on protsess, mis kujuneb aastate jooksul. Inimesel võib olla kogetud vägivalda, üksildust, elukriise. Tõenäoliselt on vaimse tervise probleem," lausus kliiniline psühholoog ja Peaasi.ee tegevjuht Anna-Kaisa Oidermaa.

Üksildus ei ole alati rõhuv. Näituse korraldajad soovitavad huvilistel galeriid külastada, kui seal pole nii palju inimesi nagu avamispäeval, ja üksildusega omapead olla.