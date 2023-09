Tallinn ehitab järgmise nelja aastaga kolm kooli ja kuus lasteaeda

Tallinna linnavalitsus kiitis kolmapäeval heaks Tallinna eelarvestrateegia aastateks 2024 kuni 2027 ja selle järgi avab Tallinn aastaks 2027 linnas kolm uut kooli ja kuus lasteaeda.

Linnapea MIhhail Kõlvart ütles, et uued koolid avatakse Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Lasnamäel. Haabersti kool ehitatakse Pikaliiva asumisse, Lasnamäe kool Martsa tänavale ning Põhja-Tallinna kool aadressil Karjamaa 18.

"Vajadus on olemas, sest laste arv kasvab. Selleks et ennetada suuremaid probleeme, sest mõni kool on juba praegu üerahvastatud – Põhja-Tallinnas on kavandatud uued arendused; Haaberstisse (on uue kooli) vajadus olemas. Et probleeme ennetada, on juba praegu vaja planeerida uusi koole," lausus Kõlvart.

Lisaks Westholmi gümnaasiumi, Tallinna reaalkooli ja Hiiu kooli juurdeehitusele hakatakse projekteerima Tallinna Kivimäe põhikooli ja Kalamaja põhikooli juurdeehitust ning Nõmme põhikooli.

Lisaks ehitatakse kuus uut lasteaeda: lasteaed Paldiski mnt 80a, Pikaliiva asumisse uue lasteaia rajamine, Kesklinna uue lasteaia rajamine, Piritale uue lasteaia rajamine (Lepiku tee 18), Manufaktuuri lasteaia rajamine ja Lasnamäele uue lasteaia rajamine (Paasiku tn 1).

Eelarvestrateegia järgi jätkab Tallinn konservatiivse eelarvepoliitikaga ning järgmise nelja aastaga kasvavad linna põhitegevuse tulud 19,7 protsenti, kulud samal ajal 16,6 protsenti. Investeeringuteks plaanib linn järgmisel neljal aastal keskmiselt 130 kuni 150 miljonit eurot aastas.

Lina strateegilised eesmärgid Kõlvarti sõnul ei muutu ning see tähendab, et investeerinud lähevad ka jalgrattateede põhivõrgu väljaehitamiseks ning uute trammiliinide rajamiseks.

Linna võlakoormus, mis praegu on umbes 20 protsenti, kasvab järgmiste aastatega eelkõige investeeringute katmiseks, ning peaks ulatuma aastaks 2027 34 protsendini.

Tallinna eelarvestrateegia peab heaks kiitma ka linnavolikogu.