Soome hukkab linnugripi tõttu 115 000 karuslooma

Soome toiduamet käskis hukata karusloomafarmides elavad rebased ja kährikud. Korraldus kehtib umbes 115 000 looma kohta, kellest 109 000 on rebased ning 6000 on kährikud.

Toiduamet teatas, et tahab kaitsta inimeste tervist. Amet teatas, et mida kauem saab viirus imetajate seas ringi liikuda, seda suurem on risk, et tekivad mutatsioonid. See võib aidata viirusel levida märksa lihtsamalt ka inimeste seas, vahendas Helsingin Sanomat.

Linnugripi puhul teeb võimudele muret selle levik karusloomafarmidesse. Seni on haigust leitud 26 karusloomafarmis.

Soome võimud otsustasid augusti alguses hukata karusloomad kõigis farmides, kus linnugripp tuvastati. Augusti lõpus otsustasid Soome võimud linnugripi leviku tõkestamiseks hukata karusloomafarmides umbes 135 000 looma.

Soome on maailma üks suurimaid karusnahatootjaid, Eestis on sellised farmid tegevuse sisuliselt lõpetanud.