Soomes pole sel aastal tehtud ühtegi tuuleparkide investeerimisotsust

Soome tuuleenergia ettevõtete tulud on kokku kuivanud ning sellele lisandunud tarneraskused ja hinnakasvud on tuuleparkide rajamise märksa raskemaks teinud, vahendas Yle. Seetõttu pole Soomes tehtud sel aastal ühtegi tuulepargi rajamise investeerimisotsust.

Samas ehitusplatsidel pole tuuleparkide rajamise tempo raugenud. Aastatel 2024 kuni 2025 rajatakse eelnevatele otsustele tuginedes 3300 megavati eest uusi elektritootmisvõimsuseid. See on kaks korda rohkem kui Olkiluoto kolmanda tuumareaktori toodetud elektrivõimsus.

Venemaa sõjategevuse tõttu Ukraina vastu on Euroopas intressimäärad inflatsiooni ohjeldamiseks kõrgemale tõstetud. Tuulenergia ühenduse Wind Europe andmeil langesid uute tuuleturbiinide tellimised 2022. aastal 47 protsenti võrrelduna eelmise aastaga. Sama allika sõnul on turbiinide hinnad viimase kahe aastaga tõusnud pea 40 protsenti.

Soome tuuleenergia ühenduse tegevjuht Anni Mikkonen selgitas lisaks, et kasvanud on ka alltöövõtjate hinnad, mis puudutab näiteks vundamentide rajamist ja kaevetöid. See mõjutab märgatavalt ka tuuleparkide rajamist, kuna selles sektoris on ehitusfaas kõige suurem kulu kogu investeeringust.

Soomes oli pikalt elektri puudujääk, mistõttu pidi riik elektrit välismaalt juurde ostma. Samas nüüd täna Olkiluoto kolmandale reaktorile ning suurenenud tuuleenergia osakaalule on Soome nüüd aeg-ajalt ka elektri eksportija. Mikkoneni sõnul peab eriti projektide puhul, mis on kavas rajada hiljem kui 2024 kuni 2025 vaatama, et milline on tulevane elektritarbimine.

Enam ei saa automaatselt eeldada, et tuulepargi projekt on automaatselt tulus, ütles taastuvatele elektriallikatele keskenduva ettevõte OX2 Soome tütarettevõtte juht Teemu Loikkanen.