Väljateenitud aastate pensioniga on lapsevanemad nüüd kehvemas seisus

Väljateenitud aastate pensioni saab Eestis praegu umbes 2200 inimest. Need on peamiselt politseinikud, aga ka näiteks päästjad, lendurid, mäetöölised ja teised, kelle tööga kaasneb enne pensioniikka jõudmist kutsealase töövõime kaotus või vähenemine. Üldiselt tuleb selle sooduspensioni saamiseks töötada ohtlikus ametis vähemalt 25 aastat.

Kuni mullu sügiseni ei olnud tähtsust, kas selle aja jooksul oldi lapsega kodus. Nüüd aga keeldub sotsiaalkindlustusamet väljateenitud aastate pensioni maksmast, kui töötaja on selle 25 aasta jooksul olnud lapsehoolduspuhkusel.

Seega tuleb lapsevanematel ohtlikus ametis töötada kauem, et väljateenitud aastate pension kätte saada.

Sotsiaalkindlustusameti hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik ütles ERR-ile, et amet on tõesti oma praktikat muutnud. "Tegelikult selle lapsehoolduspuhkuse aja arvamine staaži hulka on olnud päris pikka aega arutuse all. Kuna meieni on hakanud jõudma järjest rohkem selliseid juhtumeid, kus inimesed on väga suure osa sellest ajast, mida nad siis soovivad selle staaži hulka arvata, hoopis lapsehoolduspuhkusel, siis äärmiselt vajalik on selgeks teha, et mismoodi seda seadust on siis õige tõlgendada," rääkis ta.

Praegu on tagasi lükatud 20 väljateenitud aastate pensioni taotlust, sest küsija on olnud 25 aasta jooksul lapsehoolduspuhkusel.

Osa taotlejaid on seetõttu pöördunud kohtusse. Kümniku sõnul ootavadki nad nüüd riigikohtu otsust, et selle järgi edasi toimetada.

"On vaja selgeks teha, et miks seadusandja on soovinud neid staaže, mida saab erinevalt käsitleda, ka eri seadustes käsitleda. Väljateenitud aastate pensionide puhul on tegelikult oluline töötada nendes töötingimustes, mis siis põhjustavad tervise kahjustumist sellisel määral, et inimesele tuleb anda soodustus minna varem pensionile. On olemas väljateenitud aastate staaž, üldine staaž, teenistusstaažid, nendel on erinev sisu, erinev tähendus ja erinevad tingimused," selgitas Kümnik.

Sotsiaalkindlustusameti vaates tekitab probleemi ka see, et poole kohaga töötamine on seaduse järgi staaži alt väljas, ütles Kümnik.

"Inimene, kes on väikse lapse kõrvalt läinud osakoormusega politseiametnikuna tööle, tema puhul me ütleme, et seda aega me staaži hulka ei võta, aga kui sa oleks olnud terve aja lapsega kodus, siis me võtame selle staaži hulka. See on väga suur murekoht," märkis Kümnik.

Omaette nüanss on veel see, et lennundustöötajate puhul on seaduses kirjas, et lapsehoolduspuhkusel oldud aeg arvestatakse väljateenitud aastate staaži sisse, selgitab Kümnik.

"Kuna üks juhtum on seaduses väga otsesõnu väga selgelt lahti kirjutatud ja teine juhtum ei ole ja kuna välja teenitud aastate pensionide seaduse eesmärk on see, et inimene on töötanud nendes rasketes tingimustes, et meil siis ei tekiks seda olukorda, kus inimene, kes ei ole üldse nendes tingimustes töötanud, saab soodustuse, ja inimene, kes on natuke töötanud nendes tingimustes, ei saa soodustust," rääkis Kümnik. "Kõige suurem eesmärk on, et võrdsus just selle sihtgrupi enda sees oleks olemas."

Põhjendused ei veena neid, keda sotsiaalkindlustusameti praktika muudatus puudutab.

Politseiameti personaliarvestuse- ja analüüsitalituse juht Svetlana Meister juhib tähelepanu, et kõik muud tööst eemalolekud arvestatakse staaži hulka.

"Ehk et arvestatakse staaži hulka politseiniku põhipuhkus, rasedus- ja sünnituspuhkus, haiguse ajal eemalolek. Ja mis lennundustöötajaid puudutab, siis neil on selline erisus seadusesse kirjutatud põhjusel, et nende staažiarvestus on täiesti erinev. Neile arvestatakse staaži lennutundide järgi ehk et näiteks lenduri 20 tunni eest arvestatakse üks kuu staaži. Ja arvatavasti õigusselguse huvides on siis seadusandja kunagi kirjutanud seadusesse sisse, et lapsehoolduspuhkuse aeg sinna staaži hulka arvestatakse samadel põhimõtetel, mis kõigil teistel kutsealadel töötavatel inimestel. Ehk see ei ole mitte tunnipõhine, vaid tavapärane," ütles Meister.

Meistri hinnangul oleks võinud sotsiaalkindlustusamet algatada seadusemuudatuse. "Sellel põhjusel, et praeguste õigusaktide järgi tuleb see puhkus staaži hulka arvestada, kuna välja teenitud aastate pensionide seaduse järgi kohaldatakse staažiarvestusel riikliku pensionikindlustuse seadust ja seal on kirjas, et puhkusaeg läheb staaži hulka. Ei saa ju amet iseseisvalt otsustada, et nad teevad teistmoodi kui seaduses kirjas on."

Kati Kümnik sotsiaalkindlustusametist ütles, et sooduspensione ja nende staaže reguleerivad mitu eri seadust ning nende järgi on võimalikud erinevad tõlgendused.

Veel märkis Meister, et kõnealuses küsimuses on olemas varasem kohtuotsus, mis ütleb, et lapsehoolduspuhkus tuleb väljateenitud aastate staaži hulka arvata.

See oli aga esimese astme otsus ja Kümniku sõnul on õigusselguse jaoks vaja riigikohtu otsust.