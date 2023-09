Purga: Ratase valitsus vastutab Rahvusraamatukogu puuduliku rahastuse eest

"Meie eesmärk oli kärbet tehes valdkonda mitte väga raputada, vaid vaadata üle oma tegevuskulud, remondifondi vähendamine, koolitused väljasõidud – kõik, mis puudutab ministeeriumi ülevalpidamist. Suuremas osas sellest me selle kärpe ka kokku saime ja olime kahjuks ühed tublimad. Me saime kokku pisut alla miljoni," rääkis Purga ERR-ile kultuuriministeeriumi tegevuskulude vähendamisest.

Kultuurivaldkonna ehitistest - näiteks pärandihoidlast või Rahvusraamatukogu uuest hoonest - rääkides, ütles Purga et nii mõnegi objekti ehitus on tänases olukorras väga raske, kui mitte võimatu.

"Tänases olukorras võib-olla need soovid ja unelmad paljuski, mis ei käi ainult pärandihoidla kohta, aga paljude teiste objektide ja soovide kohta, mul tunne küll, et need tuleb pisut ümber vaadata. Võib-olla need lahendused on teistsugused. Eesmärk võib olla sama, aga lahendused võivad olla erinevad," lausus Purga.

"Kultuuriministeeriumil endal ei ole selliseid vahendeid, millega lõpetada Rahvusraamatukogu ehituse kallinemine ja lisaks leida vahendeid sisustuseks. Ja loomulikult tuleb neid koos vaadata, sest maja võib valmis saada, aga kui sinna ei ole võimalik sisse kolida, siis on sellest vähe kasu," sõnas Purga.

Purga sõnul on olnud tegemist tohutult ambitsioonikate plaanidega, mida tänane reaalne elu lihtsalt ei kanna välja.

"Väga kahetsusväärne, et ei ole arvestatud reaalsete võimalustega ja see on küll konkreetselt üle-eelmise valitsuse (Jüri Ratase teine valitsus - toim.) vastutus, et need otsused niimoodi on tehtud. Kui rääkida Rahvusraamatukogust, siis oli teada selle ehituse eelarve suurusjärk ja täiesti teadlikult otsustati eraldada selleks vähem raha. See on mõistmatu," rääkis Purga.

Purga sõnul teeb ministeerium endast parima, et Rahvusraamatukogu ehitus ikkagi kuidagi lõpuni viia. "Ma ei saa praegu mingisuguseid garantiisid anda, kuidas seda on võimalik teha. Aga pooleli jätta seda ei ole mõistlik," sõnas Purga.

Rääkides ERR-i uuest telekompleksist, ütles Purga, et ministeerium on otsinud võimalusi selle ehitamiseks hetkeolukorras kultuurkapitali vahenditest.