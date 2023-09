Maailmakoristuspäeval osales Eestis üle 54 000 inimese

Maailmakoristuspäeval võis osaleda igaüks oma valitud asukohas, kuid pealinnas on välja kujunenud kindlad paigad, kust prügi kindlasti leiab. Üks neist on Stroomi rand ja mets, kus koristati nii perede, sõprade kui ka koolikaaslastega. Nii mõnigi pisem lahkus koristamast uute teadmistega.

"See, et prügi käib prügikasti, on põhiline asi, mis ta õppis. Mulle meeldis üks koht, kus ta ütles, et väkk, ma viskan selle maha ja siis ema ütles, et ei, selleks me olemegi siin, et prügikotti visata prügi," rääkis Risto.

Oma pere ja töökaaslased oli koristama toonud ka Briti suursaadik Eestis Ross Allen.

"Minu lapsed on kaheksa ja kuus ja neli (aastat vanad) ja nad aitasid. Ja loodetavasti nad õppisid, et on väga-väga oluline, et hoida randa või metsa, kogu maailma puhtana," lausus Allen.

Koristama olid tulnud ka Avatud Kooli õpilased. Metsa alt leiti hulga suitsukonisid, kummikindaid ja salvrätikuid, aga ka madrats linaga.

Kuigi seda koristuspäeva peetakse Eestis juba aastast 2007, leidub siiski prügi veel kõikjal ning inimesed, kes käisid Linnahalli juures koristamas, ütlesid, et see on kõigest killuke kõigest seal leiduvast.

Olukord sai natuke paremaks, aga jätkuvalt on näha, et inimesed ei hooli ja siin on ikkagi väga palju prügi, mis võiks vabalt panna prügikasti," ütles Jane.

Läänemaal koristati kalmistuid

Talgulised alustasid Lääne-Nigula kirikuaias tööd hommikul kella kümnest. Koguduse õpetaja Kristo Hüdsi eestvedamisel peeti lühike palvus ning igas eas talgulised tõttasid kirikuaeda ja pastoraadi ümbrust koristama. Plaanid olid suured.

"Meil on väga vana kalmistu ja siin on väga palju haudu, kus ei ole enam lähedasi, kes korras hoiavad, ja me loodame vähemasti natukegi neid puhtamaks saada ja korda ja pilti ning üldmuljet ilusamaks," lausus EELK Lääne-Nigula Püha Nikolause koguduse juhatuse esimees Agne Viilma.

Kuna kirikule ja pastoraadile pandi tänavu maaküte, siis ei saa mitmes kohas veel raskema tehnikaga muru niita ja seda tehti trimmeriga.

Paljud talgulised on kohaliku koguduse liikmed. Mari Liblik käib vabatahtlikuna regulaarselt Lääne-Nigula kirikut koristamas ja oli kohal ka laupäeval. "Talgupäeval on muidugi see, et siin on seltskond väga hea," ütles ta.

Päeva lõpus ootas kõiki kohaletulnuid talgusupp.