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Norstat: Isamaa ja Keskerakonna toetus on võrdsustunud

Eesti
Peeter Raudsepp ja Urmas Reinsalu. Isamaa on kaotanud märkimisväärselt toetust Tallinnas ja ka naisvalijate seas.
Peeter Raudsepp ja Urmas Reinsalu. Isamaa on kaotanud märkimisväärselt toetust Tallinnas ja ka naisvalijate seas. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Isamaad toetas viimases küsitluses 22,8 ja Keskerakonda täpselt 22 protsenti elanikest, selgus Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud Norstati küsitlusest.

Isamaa toetus on viimase nelja nädalaga langenud 2,9 protsendipunkti võrra ning oli praegusest madalam viimati 2023. aasta novembris. Keskerakonna toetus püsib stabiilsena ehk vahe väheneb Isamaa toetuse languse tõttu.

Kolmandal kohal on Sotsiaaldemokraatlik Erakond 16 protsendiga, mis on erakonna viimase kahe aasta parim tulemus, kuid vahe Isamaa ja Keskerakonnaga on siiski veel märkimisväärne.

Neljandal kohal on Reformierakond 14 ja viiendal EKRE 13,1 protsendiga.

Parempoolsete toetus oli viimases küsitluses 6,8 ja Eesti 200-l 1,4 protsenti.

Erakonda Koos toetas üks protsent, Rohelisi 0,7 protsenti ja ERK-d 0,4 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetas kokku 15,4 protsenti ning riigikogu opositsioonierakondi 73,9 protsenti vastajatest.

Politoloog Martin Mölderi arvutustega ei saaks praeguste toetusnäitajatega Isamaa ja Keskerakond enam riigikogus kahekesi enamust. Isamaa saaks 25 ja Keskerakond 24 mandaati.

SDE saaks 17, Reformierakond 15, EKRE 14 ja Parempoolsed kuus mandaati.

Eestlastest vastajate seas on esikohal Isamaa 26,5 protsendiga. Järgnevad SDE 18,4 protsendi, Reformierakond 16,1 protsendi, EKRE 14,8 protsendi, Keskerakond 11,6 protsendi ja Parempoolsed 8,8 protsendiga.

Muust rahvusest vastajate seas on esikohal Keskerakond 70,9 protsendiga. Ülejäänud erakondade toetused on valdavalt vahemikus neli kuni viis protsenti.

Meessoost vastajate seas on esikohal Isamaa 26,8 protsendiga. Järgnevad Keskerakond 20,2 protsendi, EKRE 18,6 protsendi, Reformierakond 11,3 protsendi, SDE 9,1 protsendi ja Parempoolsed 8,2 protsendiga.

Naisvalijate seas on Isamaa alles kolmas 19,3 protsendiga. Neid edestavad Keskerakond 23,5 protsendi ja SDE 21,9 protsendiga. Reformierakonna toetus on naissoost valijate seas 16,3 protsenti, EKRE-l 8,4 protsenti ja Parempoolsetel 5,5 protsenti.

Isamaa on kaotanud toetust Tallinnas

Tallinnas on esikohal Keskerakond 35,5 protsendiga ja teisel kohal SDE 23,2 protsendiga.

Reformierakonna toetus pealinnas on 11,4 ning linnapea kohta omaval Isamaal vaid 9,9 protsenti. Näiteks veel maikuus oli Isamaa toetus Tallinnas ligi 18 protsenti.

EKRE toetus Tallinnas on kaheksa ja Parempoolsetel 6,8 protsenti.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 24. augustist kuni 19. septembrini ning kokku küsitleti 4000 valimisealist Eesti kodanikku. 

Toimetaja: Urmet Kook

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