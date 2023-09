Kallas keeldub edaspidi erikomisjonile dokumentide esitamisest

Peaminister Kaja Kallas (RE) ütles, et kuna tema usaldust on rikutud, siis tema enam riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile dokumente ei esita. Kallase sõnul käib komisjonis tema suhtes poliitiline omakohus.

Komisjoni esimees Mart Helme soovis saada dokumente selle kohta, et Kallas on tõepoolest olnud advokaadibüroodes partner. Helme sõnul ei ole tema partneri staatust äriregistris tuvastatav.

Kallas märkis, et on olnud partner advokaadibüroodes Tark & Co ja Luiga Mody Hääl Borenius (praegune Cobalt).

Helme kordas Kallasele palvet esitada dokumendid partnerluste kohta. "Vastasel juhul meil on vaid väide. Mitmed advokaadid on mulle öelnud, et see ei ole usutav, et sellisel juunior partneril nii suur teenistus oli. See on see põhjendus, miks me tahame kinnitust. Meid huvitab selle raha legaalsus," sõnas Helme.

Kallas süüdistas komisjoni esimeest poliitilises omakohtus. "Ma saan väga hästi aru, mis siin toimub. Siin toimub poliitiline omakohus. Teil on mingid väited, millele soovite tõendeid leida, aga te ei leia neid, sest need väited ei vasta tõele. Minu sissetulekud, nagu olen varem öelnud, on aastate jooksul teenitud sissetulekud, mitte ainult see raha, mida teenisin advokaadina. Ükskõik, kui palju te küsite, siis ma ei saa anda teile neid tõendeid, mida tahate, sest te tahate tõestada ainult enda peas välja mõeldud narratiivi," sõnas Kallas.

"See oli üle 12 aasta tagasi. Kui te ei usu, siis küsige minu partnerite käest," lisas Kallas.

Helme küsis Kallaselt ka laenulepingut, mis puudutab kõige viimast 20 000 euro suurust laenu.

"Kuna te eelmine kord mu usaldust kuritarvitasite, siis ma ei esita neid rohkem teile. /.../ Kõik oma tulud olen ma teeninud ausalt ja seaduslikult," ütles Kallas.

Tõnis Mölder Keskerakonnast küsis aegrida Kallase rahade liikumisest. Seda oli peaminister nõus esitama.

"Ma saan väga hästi aru, millega te tegelete, te tahate seda teemat võimalikult kaua üleval hoida," ütles Kallas.

Komisjoni istung möödus taas emotsionaalses ja teravas õhustikus. Teineteise süüdistamine toimus nii Mart Helme ja Kaja Kallase vahel kui ka Mart Helme ja Valdo Randpere vahel.

Viimati käis Kaja Kallas oma abikaasale antud laenu teemal korruptsioonivastases erikomisjonis selgitusi andmas 4. septembril ning suur osa toonasest istungist kulus teravale sõnavahetusele komisjoni esimehe Mart Helmega.