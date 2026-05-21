Politico väitel põhjustas Kallase terav keel uue tüli Euroopa Komisjoniga

Euroopa Liidu välispoliitikajuhi Kaja Kallase suhted Euroopa Komisjoniga, mille juhtkonnaga on tal juba niigi keeruline vahekord, halvenesid veelgi pärast tema nädalavahetusel Tallinnas öeldut, kui ta näis võrdlevat Hiina kaubandustavasid raske haigusega, kirjutas väljaanne Politico neljapäeval.

Politico väitel kritiseerivad ametnikud ja ka vähemalt viie riigi esindajad Kallast kommentaaride pärast, mis viitasid Hiina tegevusele kui vähile. Endine Eesti peaminister ütles Lennart Meri konverentsil pühapäeval toimunud avalikus vestluses, et Euroopal on Hiina puhul "väga selge arusaam haiguse diagnoosist", kuid ravi osas pole veel kokkulepet.

Kallas ütles, et on kaks valikut: kas suurendada "morfiini", mis tähendaks toetusi, mida EL-i riigid oma tööstustele jagaks – või alustada "keemiaravi", mis tähendab EL-i käsutuses olevate vahendite kasutamist, nagu otseinvesteeringud, riigihanked ja kriitiliste toorainete tarnimise mitmekesistamine.

Euroopa Komisjoni esindaja distantseerus Kallase märkustest. "See ei ole Euroopa Komisjoni seisukoht," ütles pressiesindaja Paula Pinho Politicole.

"Diplomaadina nii ei öelda," märkis anonüümseks jääda soovinud ametnik. "On sõnu, mida kasutatakse asjade signaliseerimiseks, aga riike haiguseks ei nimetata."

Ametniku väitel on viie riigi valitsused esitanud Brüsselile kaebuse Kallase märkuste peale. Kuigi Kallase kommentaarid on Politico sõnul üldiselt kooskõlas Euroopa Liidu lähenemisviisiga, kus Brüssel püüab edendada uusi julgeid meetmeid Hiina turu domineerimise vastu võitlemiseks, ütlesid valitsuste esindad, et ebadiplomaatiline keel provotseerib tõenäoliselt Pekingit.

Samas Kallase liitlased ei näita mingeid märke taganemisest, märkis Politico: talle lähedal seisev ametnik ütles, et "kõik, kes paneeli jälgisid, said aru, et [Kallas] rääkis EL-i ja Hiina kaubanduse tasakaalustamatuse probleemist, sellest, kuidas see hävitab Euroopa tootmist ja põhjustab töökohtade kaotust. Ta lööb häirekella ja [Euroopa Komisjoni volinike] kolleegiumi arutelu käsitleb seda küsimust peagi, sest kahjuks on meie Euroopa reageering praegu ebapiisav – ja see peab muutuma."

Kallas pidas pühapäeval Lennart Meri julgeolekukonverentsil väljaande Financial Times toimetaja ja kolumnisti Edward Luce'iga pooletunnise vestluse, mille käigus võeti läbi suurem osa tema töövaldkondadest.

Politico on ka varem korduvalt kirjutanud Kallase ja Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni vahelistest pingetest.