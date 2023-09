Meedia: Kadõrovile tehtud neerusiirdamine ebaõnnestus

Obozrevateli andmeil valmistutakse Kadõrovile, kes on suurema osa ajast teadvuseta, tegema uut siirdamisoperatsiooni.

Aeg-ajalt tuleb Kadõrov siiski teadvusele ning siis käivad tema juures ta liitlased, et arutada võimujagamist tema järeltulijate vahel, kirjutas Obozrevatel.

Sotsiaalmeedias levisid juba pühapäeva õhtul teated, et Moskva keskhaigla juures oli märgata väga kallite autode saabumist, mis olid kas Tšetšeenias väljastatud numbrimärkidega või muude Vene numbrimärkidega, aga milles sõitjad olid tšetšeenid. Kui tavakülastajaid otsitakse haigla pääslas läbi, siis tšetšeenid said takistamatult siseneda.

Russia: Significant presence of Kadyrov's mafia cars with Chechen plates at the Kremlin's Central Clinical Hospital in Moscow. Maybach, Porsche Cayenne, 4 Mercedes G-Wagens, 2 BMWs, and more. pic.twitter.com/OlBMVXaXKh — Igor Sushko (@igorsushko) September 17, 2023

Ukraina luure teatas juba laupäeval, et Kadõrovi tervislik seisund on oluliselt halvenenud ning et ta on juba mitu päeva koomas olnud. Märgiti, et ta toodi lennukiga Moskvasse, kuid sealsed arstid ei suutnud teda aidata, misjärel saadeti Kadõrov Tšetšeeniasse tagasi. Varem olid nad plaaninud toimetada ta välismaale ravile, tõenäoliselt Araabia Ühendemiraatidesse.

Mõttekoda Sõjauuringute Instituut (ISW) märkis oma ülevaates, et Vene inforuumis väljendatud mure Kadõrovi seisundi pärast viitab Putini sõltuvusele Kadõrovist Tšetšeenia stabiilsuse säilitamisel. Kremli juht kardab destabiliseerumist Tšetšeenias, kui Kadõrov peaks võimult kaduma.

ISW analüütikud usuvad, et Kadõrovi režiimi destabiliseerimine Tšetšeenias oleks Putini režiimile tõsine löök. Seda osaliselt ka seetõttu, et praeguse režiimi kehtestamine Tšetšeenias jõhkra ja verise sõja kaudu mängis olulist rolli Putini varases populaarsuses ja võimu kindlustamisel Venemaal.

Obozrevatel märkis ka, et Tšetšeenias jäi salapärastel asjaoludel kadunuks endine vabariigi tervishoiuminister ja Ramzan Kadõrovi isiklik arst Elhan Suleimanov. Väidetavalt sattus erialalt onkoloog Suleimanov kahtluse alla Tšetšeenia liidri mürgitamises, misjärel ta 2022. aasta oktoobris jäljetult kadus.