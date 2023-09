Ukraina sõjaväeluure andmeil on Kadõrov kriitilises seisundis

Ukraina sõjaväeluure kinnitusel on Venemaa Tšetšeenia vabariigi juht Ramzan Kadõrov raske haiguse tõttu kriitilises seisundis.

"Jah, tõepoolest on andmeid, et sõjakurjategija Kadõrov on raskes seisundis – tema olemasolevad haigused on ägenenud ja põhjustanud nii raske seisundi," ütles sõjaväeluure pressiesindaja Andri Jussov reedel Ukraina uudisteväljaandele Obozrevatel.

Sama kanal oli varem teatanud Tšetšeenia allikatele tuginedes, et Kadõrov oli langenud koomasse. Kuigi Jussov Kadõrovi terviseprobleemide kohta üksikasju ei avaldanud, kinnitas ta, et probleem ei ole vigastus, vaid tema tervis on muul põhjusel halvenenud.

"Ta on olnud pikka aega haige ja see puudutab süsteemseid terviseprobleeme. Kuid viimased päevad on ta olnud raskes seisundis," ütles Jussov. Tema sõnul teavet Kadõrovi tervise halvenemise kohta kinnitanud mitmed meditsiinilised ja poliitilised allikad.

Obozrevatel teatas reedel, et Kadõrov on olnud koomas juba mitu päeva. Ta lennutati Moskvasse, kuid sealsed arstid ei suutnud teda aidata, misjärel viidi Kadõrov tagasi Tšetšeeniasse. Praegu on plaanis ta viia ravile välismaale, suure tõenäosusega Araabia Ühendemiraatidesse (AÜE), teatas Obozrevatel tuginedes allikatele Tšetšeenia diasporaas.

Varem levitasid infot Kadõrovi koomast opositsioonilised Tšetšeenia kanalid kinnitust andmata, märkis Obozrevatel.

Kuuldused Tšetšeenia valitseja raskest haigusest on liikunud juba mitu kuud. 2023. aasta märtsis kirjutas Saksa ajaleht Bild Tšetšeenia endisele asepeaministrile Ahmad Zakajevile viidates, kes praegu elab eksiilis, et Kadõrovil on raske neeruhaigus. Tema ravimiseks toodi Tšetšeeniasse AÜE-st arst, kuna ta ei usaldavat Moskva arste.

Kadõrov on Vene presidendi Vladimir Putini kindel toetaja ja ta on saatnud Tšetšeenia üksused, mida tuntakse kurikuulsalt halastamatute kadõrovlastena, sõdima Ukrainasse.