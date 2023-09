Tšetšeenia liidri kohta levivad segased sõnumid

Laupäeval ilmusid teated selle kohta, et Kadõrov on raskelt haige ja isegi koomas, ning pühapäeva hommikul kirjutasid erinevad kanalid juba sellest, et Kadõrov on haiglas surnud.

Pühapäeval veidi hiljem ilmus aga Kadõrovi sotsiaalmeediasse video, kus on näha, et ta on elus ja kinnitab ka ise, et on elu ja tervise juures.

"Soovitan tungivalt kõigile, kes ei suuda ise internetis tõde ja vale eristada, jalutada värskes õhus ja mõtted korda saada. Vihm on imeliselt kosutav," seisab postituses.