Tšetšeenia juhi seisund on järsult halvenenud

Venemaa Tšetšeenia vabariigi juhi Ramzan Kadõrovi tervis on järsult halvenenud, millest annab tunnistust video, kust on näha, et ta ei suuda enam iseseisvalt liikuda.

Tšetšeenia meedia näitas nädalavahetusel Kadõrovit kontrollimas ettevalmistusi suure islamikeskuse avamiseks. Avaldatud videokaadritel kõnnib Tšetšeenia juht oma nõuniku kõrval ja hoiab talt käe alt kinni, kirjeldas väljaanne Dialog.ua.

Состояние Кадырова ухудшилось



На опубликованных кадрах глава Чечни идет рядом со своим советником и держится за его руку:https://t.co/8hKdtoWXqw pic.twitter.com/GYZLz8HjJD — Сharter97.org (@charter_97) August 17, 2026

Sotsiaalmeedias juhitakse tähelepanu sellele, et Tšetšeenia ametlikud kanalid pole juba pikka aega näidanud Kadõrovit kõndimas kauem kui mõne sekundi. Videod on tavaliselt kokku lõigatud lühikesteks lõikudeks ning Kadõrovit näidatakse neis sageli kas istudes või teda ümbritsevate inimeste saatel, kes viibivad talle väga lähedal.

Uuel videol liigub Kadõrov aeglaselt ning tema kõrval kõnnib nõunik, kelle käsivarrest ta kinni hoiab. Ametlikult käsitleb videolõik islamikeskuse avamise ettevalmistusi, kuid kasutajate tähelepanu köitis ehituse asemel just Tšetšeenia juhi välimus ja kõnnak.

Sõltumatud ajakirjanikud ja julgeolekuteenistuste allikad hindavad Ramzan Kadõrovi tervislikku seisundit kui "raskelt haiget" ja pidevalt halvenevat, hoolimata Tšetšeenia võimude ja Kadõrovi enda vastuväidetest.

Meedias avaldatud arvukate uurimuste kohaselt kannatab Tšetšeenia juht progresseeruva ja ravimatu kõhunäärmenekroosi (pankreatiidi) all, mis on arenenud tõsiste endokriinsüsteemi probleemide taustal ja toonud kaasa raske neerufunktsiooni häire.

Nende haiguste välised sümptomid väljenduvad tema kehakaalu järskudes kõikumistes, tugevas õhupuuduses, piinarikastes valuhoogudes, kateetri kasutamises kohtumiste ajal ning sagedases haiglaravis, milleks ta sõidab Moskva keskhaiglasse.

Allikate sõnul eirab Tšetšeenia poliitik regulaarselt arstide soovitusi ja püüab end ise ravida, mistõttu tabavad teda perioodiliselt kriitilised tervisekriisid. See olevat allikate andmetel sundinud Kremlit aktiivselt valmistuma stsenaariumiks, mille puhul tuleb vabariigis, millega Moskva keskvõim on pidanud viimastel aastakümnetel kaks verist sõda, võim välja vahetada.

Arutelu peatsest juhivahetusest võimendab ka poliitiline kontekst. Sel aastal ei juhi Kadõrov esimest korda võimupartei Ühtne Venemaa valimisnimekirja Tšetšeenias riigiduuma valimistel ega sõitnud isegi Moskvas toimunud parteikongressile.

Inimese puhul, kes on aastaid demonstratiivselt rõhutanud oma isiklikku lojaalsust Vene režiimi juhile Vladimir Putinile ja enda kohta Venemaa föderaalses võimusüsteemis, näis see ebatavaline, kommenteeris Dialog.