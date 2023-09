Aas: Riik peaks andma oluliste eelnõude puhul kaks-kolm nädalat aega

Ettevõtluse erialaliitudele anti ainuüksi septembris viiel korral vaid neli tööpäeva, et valitsuse koostatud seaduseelnõude kohta arvamust avaldada. Need puudutavad keskkonnatasusid, kaevandamistasusid ja riigilõive. Viimasega tõuseksid lõivud riigile kuni 15 korda.

"Tähendab see sisuliselt seda, et mingisugust arvamust me omalt poolt välja töötada ei saa ja seda ka ei oodata, otsus on praktiliselt ette ära tehtud. Ettevõtjad on alati huvitatud sellest, et kõik uued seadused, eriti need, mis ettevõtlus puudutavad, oleksid ettevõtjatega läbi räägitud. Et me oleks nende põhjal saanud arutada, oleks saanud konsulteerida oma ettevõtjatega ja erialaliidud, kes meil on, saaksid avaldada oma arvamuse," rääkis Salvesti nõukogu esimees Veljo Ipits.

Ettevõtlusorganisatsioonid leiavadki valitsusele saadetud ühispöördumises, et eelnõusid koostades on rikutud hea õigusloome põhimõtteid. Nende hinnangul otsib valitsus lihtsalt võimalusi riigieelarve täitmiseks.

"Riigieelarve koostamine, kus augusti viimastel päevadel suletud uste taga öistel tundidel lepitakse kokku mingid maksumuudatused, regulatsioonid, mis mõjutavad kõikide elu, aga kus ei ole sisulist kaasarääkimist olnud – praegu küll tundub, et riigieelarve tasakaalu poole liikumise sihi all vabandatakse kõik muudatused välja," lausus tööandjate keskliidu tegevjuht Arto Aas.

Seetõttu paluvad erialaliidud, et valitsus peataks viimaste nädalate kiireloomuliste eelnõude menetlemise. Ja alles pärast mõjuanalüüsi ja eelnõu muudatuste kogumist tuleks need saata uuesti kooskõlastusringile, et huvigrupid saaksid tagasisidet anda.

"Igal juhul peaks riik andma oluliste eelnõude puhul vähemal kaks-kolm nädalat aega ärakuulamiseks," märkis Aas.

Kuna käib riigieelarve koostamine, ei leidnud ministrid antud teemal kommentaarideks aega. Kliimaministeeriumi kantsler Keit Kasemets, kes selgitas septembri alguses "Aktuaalsele kaamerale" keskkonnatasude tõusu, ütles, et toonasele pole midagi juurde lisada.

"Me siiski ei kehtesta ühtegi uut tasu, mitte ühtegi uut maksu, vaid tegemist on ikkagi olemasolevate tasude ja maksude tõstmisega, kus reeglina ei olegi väljatöötamist vaja. Jah, tõesti, aega konsulteerimiseks oleks võinud olla rohkem, kuid meil on kindlasti veel võimalus riigikogu menetluse käigus sektoriga läbi rääkida, kuulata tagasisidet ja seda ka arvesse võtta," lausus Kasemets.