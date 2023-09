Eesti tolli sõnul kiirabiautol idapiiri ületamisega probleeme ei tohiks olla

BBC Vene toimetus kirjeldas pühapäevast juhtumit, kus inimesed pidid raskesti haiget Ukraina sõjapõgenikku jala üle piiri talutama, kuna Vene numbrimärkidega kiirabiautot ei juletud Eestisse saata. Ühtekokku võttis abitu inimese piiriületus aega seitse tundi. Kiirabiautoga oleks läinud kaks korda kiiremini.

Eesti toll väidab, et see vahejuhtum jääb haiget transportinud inimeste südametunnistusele, sest Vene numbriga kiirabile sissesõidukeeldu pole.

"Euroopa Komisjon sätestab erandid eriotstarbelistele sõidukitele, mis tähendab seda, et vajadusel saab kiirabisõiduk üle. Ja see on toimunud ka varem sarnaselt, et kas on läinud euroliidu numbritega kiirabi sinnapoole või siis vastupidi. Ma võin kinnitada, et ühtegi ametlikku pöördumist sellise juhtumi lahendamiseks ei ole ka tulnud meile," lausus Ida tollipunkti juhataja Virgo Treinbuk.

Eesti tolli vaates pole piirang probleeme ega arusaamatusi tekitanud, küll aga võib see juhtuda, kui Vene piirivalve Eestist väljuvat Vene numbrimärkidega sõidukit sisse ei lase.

"See võimalus on olemas ja kui see tekib, siis sellega tegeleme juhtumipõhiselt. Mis põhjusel tagasi keerati, mis isikuga on tegemist, mis autoga on tegemist ja nende asjade kogumis siis saame hinnata," lausus Treinbuk.

Praeguse seisuga jääks taoline auto suure tõenäosusega Narva sillale, sest Eestisse tagasi ta enam ei pääseks.