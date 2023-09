Siseminister: Prantsusmaa ei võta Lampedusalt vastu ainsatki migranti

ÜRO Rahvusvahelise Rändeorganisatsiooni (IOM) andmeil saabus läinud nädala esmaspäevast kolmapäevani Lampedusale 199 paadiga umbes 8500 inimest. Saart külastas pühapäeval ka Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, et kuulutada välja kriisikava.

Darmanini sõnul ütles Pariis Itaaliale, et on "valmis aitama saata inimesi tagasi riikidesse, kellega meil on head diplomaatilised suhted", tuues näiteks Elevandiluuranniku ja Senegali.

Kuid Prantsusmaa ei võta saarelt vastu migrante, ütles ta teisipäeva õhtul Prantsuse televisioonis.

Itaalia peaminister Giorgia Meloni kutsus Itaalia Euroopa Liidu partnereid üles jagama rohkem vastutust.

Hiljuti Lampedusale saabujaid on rohkem kui sel väikesel Itaalia saarel elanikke.

Massiränne on tekitanud immigratsioonidebati Prantsusmaal, kus parlamendierakonnad vaidlevad uusi saabujaid reguleeriva seaduseelnõu üle.

Eeldatakse, et paavst Franciscus kutsub hiljem sel nädalal Vahemere linna Marseille'd külastades ja muu hulgas president Emmanuel Macroniga kohtudes üles suuremale tolerantsile migrantide suhtes.