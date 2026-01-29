Prantsuse justiitsminister kutsus sisserännet peatama

Prantsuse justiitsminister Gérald Darmanin tegi ettepaneku peatada kolmeks aastaks seaduslik sisseränne, kuna seaduslike immigrantide arv riigis on rekordiliselt kõrge. Ettepanek on tehtud silmas pidades 2027. aasta presidendivalimisi, märkis ettepanekust teatanud Briti väljaanne The Times.

Prantsuse siseministeeriumi sel nädalal avaldatud andmete kohaselt on Prantsusmaal ligi 4,5 miljonit seaduslikku immigranti, mis moodustab üle kaheksa protsendi täiskasvanud elanikkonnast. Riik andis eelmisel aastal legaalse staatuse 384 230 uuele immigrandile.

"Ükski oma nime väärt poliitik pole näidanud üles püsivat pühendumust rändetsunami peatamisele," tsiteeris The Times Prantsuse konservatiivset päevalehte Le Figaro. See süüdistas äärmusparteide toetuse suurenemises ja usalduse vähenemises poliitikute suhtes just kontrollimatut immigratsiooni ning kiitis Darmanini immigratsioonipoliitika karmistamise eest, kui too töötas aastatel 2020–2024 valitsuses siseministrina.

Konservatiivid kritiseerisid president Emmanuel Macroni selle eest, et too lahjendas Darmanini algatatud immigratsiooniseadust, kui parlament selle 2024. aastal vastu võttis. Darmanin on olnud Macroni partei Renaissance liige alates 2017. aastast.

Perekonna taasühinemise, migrantide juurdepääsu toetustele ja riigis sündinud laste Prantsuse kodakondsuse saamise õiguse piirangud tühistati pärast seda, kui president saatis seaduseelnõu põhiseadusnõukogule, mis otsustab, kas uued seadused on kooskõlas Prantsusmaa põhiseadusega.

Prantsusmaa suurimad immigrantide kogukonnad pärinevad selle endistest kolooniatest Põhja- ja Lääne-Aafrikas. Enamik immigrante elab suurlinnades.

Hiljutise arvamusküsitluse kohaselt usub ligi 80 protsenti Prantsuse valijatest, et Prantsusmaa peaks oma immigratsioonipoliitikat karmistama. Darmanini ettepanekut – mis on detailiderohke ja tõenäoliselt enne valimisi seaduseks ei saa – toetab 67 protsenti Prantsuse valijatest, selgub teisipäeval avaldatud CSA arvamusküsitlusest. Küsitlus viidi läbi parempoolse Prantsuse telekanali CNews, mida sageli võrreldakse USA telejaamaga Fox News ning raadiojaama Europe 1 ja ajalehe Journal du Dimanche jaoks. Kõik kolm kuuluvad parempoolseid toetavale miljardärile Vincent Bolloréle.

Parempopulistliku partei Rassemblement national (Rahvusliku Kogu) esimees Jordan Bardella on öelnud, et immigratsioon destabiliseerib Euroopa riike ja ohustab Prantsusmaad, kuna immigrantide kogukonnad tahavad ühiskonnale peale suruda oma kultuuri ja keeli.

Bardella, kellest saab tema partei presidendikandidaat, kui apellatsioonikohus ei tühista partei endisele liidrile Marine Le Penile korruptsioonis süüdimõistmise tõttu kehtestatud kandideerimiskeeldu, on lubanud immigratsiooni ohjeldada ja välismaal sündinud kurjategijaid riigist välja saata.

Parempoolsed parteid on immigratsiooni sageli kuritegevusega seostanud, märkis The Times. Prantsusmaa edelaosas asuva Gironde'i departemangu, kuhu kuulub ka Bordeaux linn, prefekt Étienne Guyot ütles, et 49 protsenti linnas tänavakuritegude eest süüdi mõistetutest olid välismaalased.

Samas vasakpoolsed parteid väidavad, et immigrante on vaja Prantsusmaa langeva sündimuse kompenseerimiseks. Prantsusmaad, mis on traditsiooniliselt üks Euroopa suurima sündimusega riike, vapustas hiljutine uudis, et eelmisel aastal ületas surmade arv esimest korda pärast Teist maailmasõda sündide arvu.

Vasakpoolsed on nõudnud, et töötavatele dokumentideta migrantidele antaks Prantsusmaal elamisluba, nagu see on tehtud Hispaanias, mille vasakpoolne valitsus plaanib anda 500 000 migrandile seadusliku staatuse.

Darmanin välistas sellise algatuse Prantsusmaal. Siiski jättis ta ukse lahti seadusliku elamisloa andmiseks piiratud arvule töötavatele ja kriminaalkaristuseta immigrantidele või neile, keda kodumaal taga kiusatakse.

Tema sõnul peaks pärast seadusliku immigratsiooni kahe- kuni kolmeaastast peatamist kehtestama kvootide süsteemi koos referendumiga, et küsida otse Prantsuse rahvalt, kui palju [immigrante] nad tahavad. Ta ütles, et süsteemi võiks eeskujuks võtta Kanada iga-aastase immigratsioonitasemete plaani, mis määrab kindlaks, kui palju uusi elanikke riik igal aastal igas kategoorias nagu majanduslikud põhjused, perekondade taasühinemine ja pagulased, vastu võtab.

Ajalehes Le Monde avaldatud avalikus kirjas ütlesid Prantsuse kohtunike ametiühingu, inimõiguste liiga ja mitme heategevusorganisatsiooni, sealhulgas Oxfam France'i juhid, et Darmanini immigratsioonipoliitikal on juba olnud kohalikud tagajärjed välismaalaste elule Prantsusmaal. Nad mõistsid hukka kõik sammud, mis nende sõnul on suunatud "üha repressiivsemate meetmete legaliseerimiseks".