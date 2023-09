Kohus lükkas tagasi Kerese taotluse Tallinna Sadama kriminaalasi lõpetada

Augustis pöördusid Keres ja teised advokaadid riigikohtusse, sest leidsid, et Tallinna Sadama kriminaalasi on aegunud ja seega tuleks õigusemõistmine Kaljuranna ning teiste kohtualuste üle lõpetada.

Sellel nädalal otsustas riigikohus Kerese taotlust mitte menetlusse võtta.

Harju maakohtu pressiesindaja Viivika Siplane ütles ERR-ile, et kaitsjate ja esindajate taotlused ei ole kohtumenetluses pausi tekitanud, vaid kohtuistungid on järjepidevalt jätkunud. Paus tekkis ainult Eno Saare kaitsja vahetumisega, kuid alates 4. septembrist on istungid jätkunud plaanipäraselt.

Septembri alguses jõudis prokuratuur lõpule Tallinna Sadama kohtuasjas süüdistuse tõendite esitamisega, milleks kulus ligi neli aastat ning nüüd uuritakse kaitsjate tõendeid.

"Seejärel esitavad enda tõendid tsiviilkostjate, kolmandate isikute ja kannatanute esindajad, misjärel on seaduse kohaselt õigus kõigil osalejatel taotleda täiendavate tõendite kogumist," kirjeldas Siplane.

Viimasena on kohtumenetluses kohtuvaidlused, misjärel ütleb kohus ka kohtulahendi kuulutamise aja. Istungid on praegu määratud kuni 2025. aasta jaanuarini. Millal aga lahendini jõutakse, ei ole Siplase sõnul võimalik ennustada, sest see ei sõltu ainult kohtust.

"Kuni kohus ei ole läinud lahendi koostamiseks nõupidamistuppa, ei ole võimalik ka seda aega ette arvata," tõdes ta.

2015. aastal alguse saanud Tallinna Sadama kriminaalasi jõudis kohtusse 2019. aastal.