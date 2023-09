Puidust keskkonnamaja jaoks uut hanget siiski ei tule

"Meil on puidusektoril erakordselt keeruline aeg ja see on nende jaoks oluline hoone. Küll aga me oleme kokku leppinud selle, et me teeme uue hanke, et saada seda hinda alla, sest et materjalid on võrreldes selle hanke ajaga odavnenud. Selle ehitusega, jah, me läheme edasi," ütles peaminister Kaja Kallas neljapäeval.

Rahandusminister ja Kallase erakonnakaaslane Mart Võrklaev ütles neljapäeva õhtul, et uut hanget siiski ei tehta.

"Koalitsioonikõnelustel oli tõesti arutelu Loodusmaja (Keskkonnamaja teine nimi – toim.) uue hanke tegemise teemal, aga kuna ehituse eest vastutab ja hanke on teinud RKS, siis kohtusime nüüd minu ettepanekul koalitsioonierakondade esindajate, kliimaministeeriumi ning RKAS-iga, kes andis hankest ja ehitusturust ülevaate. Nad tõdesid, et uue hanke tegemine ei ole põhjendatud ega mõistlik. Seega tuleb edasi liikuda olemasoleva hankega," lausus Võrklaev.

Võrklaeva sõnul peab Keskkonnamaja kindlasti ehitama.

"Loodusmaja rajamiseks vajaminevate vahendite leidmine on nii mitmelgi põhjusel oluline. Loodusmaja ehitus võimaldab kliimaministeeriumi valitsemisala püsikuludelt alates 2026. aastast kokku hoida 500 000–700 000 eurot aastas. Kogude kokku kolimine ning uued pinnad annavad oluliselt suuremad võimalused uuteks näitusteks ja tegevusteks peredele ja külalistele," lausus ta.

Sotsid Keskkonnamaja ehitust ei toeta

Keskkonnamajaga läheb valitsus edasi, kuigi sotsid olid selle ehitamise vastu. "Keskkonnamaja on kulu, seal on ka riigieelarveline mõju. See ei olnud meie esimene eelistus. Me seda partneritele korduvalt ütlesime. Aga lõpuks tuleb riigieelarves kokku leppida, ehk siis see keskkonnamaja siia ka ehitatakse," ütles siseminister Lauri Läänemets.

Keskkonnaministeerium ja erinevad keskkonnaministrid on puidust kontori- ja muuseumihoonet plaaninud juba aastaid. Kava kohaselt peaks 12 000 ruutmeetri suurusesse hoonesse kolima kliimaministeerium, keskkonnaamet, keskonnaagentuur, keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) ja kliimaministeeriumi infotehnoloogiakeskuse Tallinna struktuuriüksused. Lisaks koliks hoonesse ka loodusmuuseum.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kuulutas hanke niinimetatud keskkonnamaja ehitamiseks välja möödunud aasta detsembris. Ametlikult peale pakkumiste avamist ühtegi edasist sammu astutud ei ole.

Hange on justkui veel hindamisel. Esitatud pakkumised jäid vahemikku 54-62 miljonit eurot. Seejuures hanke maksumuseks eeldati veel 2021. aastal 44,1 miljonit eurot.