Lääne-Nigula volikogu andis Risti tuulepargi arenduse algetapile heakskiidu

Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa rääkis vallavolikogu istungil, et eelnõusse on tehtud teatud muudatusi, näiteks alguses plaanitud 290-meetriste tuulikute asemel on nende maksimumkõrguseks nüüd 270 meetrit. Samuti on nende arvu vähendatud 30-lt 25 tuulikuni.

"Kui nüüd eriplaneeringuga edasi läheme, saame veelgi selgust juurde, kui kõrged tuulikud meile sobivad, milline on nende mõju piirkonna eluolule ja kuidas nad peavad andma kasu kohalikule kogukonnale. Ümberkaudsed asulad peaksid tunnetama, et see ka annab midagi, mitte ainult ei võta ära," sõnas ta.

AB Artes Terrae OÜ konsultant Heiki Kalberg märkis, et igale majapidamisele on eelnõus antud vetoõigus 1,5 kilomeetri ulatuses. See tähendab, et kui järgmises etapis soovitakse püstitada tuulikut majapidamisele lähemale kui poolteist kilomeetrit, peab iga niisugune majapidamine selleks oma nõusoleku andma.

Lisaks selgus kooskõlastamise staadiumis, et inimesed soovisid kindlust, et nende majapidamine ei jääks kahe tuulepargi vahele. Seetõttu lisati eelnõusse 10-kilomeetrine puhvervöönd, kuhu uusi tuuleparke ehitada ei tohi.

"Kui täna eelnõu heaks kiidate, tehakse uus hange detailse osa koostamiseks, siis koostatakse joonised ja seletuskiri, tehakse täiendavaid loodusuuringuid. Kui need on valmis, esitatakse see kooskõlastamiseks ja arvamuste andmiseks, siis tuleb vastuvõtmine ja avalik väljapanek, avalik arutelu ja siis planeeringu heakskiitmine ministeeriumi poolt," loetles Kalberg eesootavaid etappe.

Lääne-Nigula vallavolikogu kiitis eelnõu heaks 16 poolt- ja kuue vastuhäälega.

Varem on vald eriplaneeringu üle Enefit Greeniga kohtus vaielnud, kuid seal jäädi kaotajaks ja energiaettevõte ei ole oma plaanist tuulepark rajada loobunud. Sellel alal tuuleenergia tootmise vastu tunnevad huvi ka Sunly ja Utilitas.

Tuulepargi detailne lahendus selgub eriplaneeringu teises etapis, mis võib kesta paar aastat.