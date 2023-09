Hea seeneaasta annab hoidiste tegijatele tööd

Selleks, et valmistada seenemarinaadi, tuli Taalbergi talu perenaisel hommikul Rõuge lähistel metsas käia. Korv sai poole tunniga täis riisikaid, puravikke ja kukeseeni, millest perenaine Ulvi Kallas hakkas keetma seenehoidiseid.

"Marineerin erinevalt, marineerin traditsiooniliselt porgandid ja sibulaga, siis paprikaga eraldi, väga head tulevad välja ka küüslauguga," ütles Kallas.

Mis on seenehoidiste tegemise juures kõige aeganõudvam ja kõige tüütum?

"Puhastamine, seda ütlevad kõik. Kõigile meeldib seeni korjata – aga puhastada ja kupatada... Marineerimine on juba loominguline, lisad igasuguseid asju ja ja siis näed ka tulemust," lausus Kallas.

Võru lähedal tegutsevas Ilumäe talus tuntakse heameelt selle üle, et tänavu on üle pika aja taas hea tõmmuriisika aasta.

"Muidugi on seentega tööd palju. Kui need sul juba kodus on, siis tuleb nendega vaeva näha, et need purki saaksid. Meie lemmikseened on tõmmuriisikad, minu isiklik lemmik on kivipuravik. Aga üldiselt pere armastab meil tõmmuriisikat ja see aasta on väga super tõmmuriisika aasta," ütles Ilumäe talu perenaine Jaana Trolla.

Kas seeni marineerida või soolata, sõltub sellest, millal ja kuidas neid süüa soovitakse.

"Soolamine on ikka selleks, et mul jätkuks neid ka järgmisel aastal, kui näiteks ei ole seeneaastat. Marinaad on täpselt selline, et teen oma perele meeldiva marinaadi, et mul meeldib seda süüa ja et mul meeldib seda sõpradele viia, see on ilus kingitus ja nii ongi. Need, kes seeni ei armasta – kui ma viin oma mõnusad ja head marinaadis seened, siis nad hakkavad seeni sööma," rääkis Trolla.