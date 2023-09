Rooma impeeriumi esimene keiserlik palee avas taas uksed

Ajaleht The Times kirjutab, et Itaalia avas taas avalikkusele Palatinuse künkal asuva keiserliku palee. See oli Rooma impeeriumi esimene keiserlik palee ja seal elasid Caligula, Claudius ja Nero.

Roomas asuv Domus Tiberiana on taas avatud, selle renoveerimine kestis ligi 30 aastat, vahendas The Times.

"Me toome selle vara tagasi tervetele põlvkondadele, kes pole saanud seda näha. See on oluline monument meie rahvusliku identiteedi jaoks ja me investeerime sellesse veel rohkem," teatas Itaalia kultuuriminister Gennaro Sangiuliano.

Ajaloolased usuvad, et selle palee ehitas 1. sajandil keiser Tiberius. Ta oli esimese Rooma keisri Augustuse mantlipärija.

"See oli esimene suur keiserlik palee. Augustus elas palju tagasihoidlikumates tingimustes," ütles Urbino ülikooli arheoloog Sergio Rinaldi Tufi.

Palee hävis suures tulekahjus aastal 64, mis hävitas suurema osa Vana-Rooma linnast. Keiser Nero taastas palee ja ehitas selle ümber. Keskajal jätsid roomlased palee maha. Arheoloogid kaevasid selle välja 1960. aastatel, kuid hiljem suleti see taas avalikkusele.