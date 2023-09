Vene registrimärgiga autod tuleb poole aasta jooksul ümber registreerida

Eesti, Läti, Leedu, Poola ja Soome piir on Venemaa numbrimärkidega autodele kinni. Valitsuse neljapäevasel kabinetinõupidamisel andis olukorrast ülevaate siseminister Lauri Läänemets (SDE). Kuus kuud on aega otsustamiseks neil, kellele kuuluv Venemaa numbrimärgiga auto on varem Eestisse jõudnud.

"Nad kas viivad selle auto Venemaale ära või kannavad Eestisse registrisse. Tegemist on olemasoleva seadusega. Need inimesed oleks pidanud ammu need autod juba registrisse panema, sest Eesti alaline elanik, kas ta on elamisloega või muud moodi, siis temal on kohustus auto viie päeva jooksul registrisse kanda. Tuleb välja, et suurem osa on täna liiklusseadust rikkunud," rääkis Läänemets.

Transpordiameti lehel on kirjas, et auto ümber registreerimiseks on vajalik tollideklaratsioon ning teha tuleb üksiksõiduki tüübikinnitus ning selleks on vaja masinat testida. Tasuda tuleb tüübikinnituse-, registreerimise ja registreerimise märkida riigilõiv. Siseministri sõnul tuleks umbes 20 000 eurot maksva auto pealt tasuda umbes 6000 eurot.

Välisminister Margus Tsahkna (E200) peab oluliseks Venemaa piiririikide koostööd selleks, et Vene numbrimärkidega autod ei saa tulla Euroopa Liitu.

Järgmine samm on langetada otsus, mis saab autodest, mis on juba mõnes Euroopa Liidu riigis.

"Küll iga riik arutab, mida nende sõidukitega teha. Aga kõige tähtsam on ikkagi see, et me saime piiri kinni. Ehk siis kui me sulgeme piiri, meil on ka laiemad plaanid, me valmistame ette koos 12. sanktsioonide paketti Euroopa Liidus ja me peame neid otsuseid tegema koos. Ja see suur otsus oli, et Vene numbrimärkidega sõidukid ei saa enam Euroopa Liitu sisse üle meie piiride. Ja selle üle ma olen väga õnnelik," Tsahkna.

Kui pärast 13. märtsi veel keegi Venemaa numbriga autoga ringi sõidab, siis ootab teda rahatrahv ja kui ka see ei mõju, siis on politseil õigus need autod liiklusest kõrvaldada, ütleb Läänemets.

Justiitsminister Kalle Laaneti (RE) sõnul autosid, mis poole aasta pärast veel Venemaa numbrimärki kannavad, konfiskeerima ei hakata.

"Konfiskeerimine, kui selline, ma usun, et täielises Eesti Vabariigis on ikkagi viimane meede. See rikkumine ei ole niivõrd tõsine, et me peaksime koheselt konfiskeerimise peale minema. Ja inimeste õigus oma varale on ikkagi Eesti põhiseaduses väga kõrgel kohal," rääkis Laanet.

Üle piiri võivad jätkuvalt liikuda kiirabi ja liinibussid.