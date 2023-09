Tartu galeriis Pallas näeb Pallase tudengite ja vilistlaste ühisnäitust

Pallase tudengite ja vilistlaste ühisnäitus on inspireeritud elu kiirest tempost, mistõttu pole inimestel aega peatuda ja süveneda, rääkis näituse kuraator Liina Kinks. Kokku on üleval üheksa kunstniku teosed viiest osakonnast.

"Tihtipeale on nii, et võetakse väga palju asju kaasa või ostetakse väga palju asju kaasa, aga ei mõelda, mis seal sees on või millega see seotud on. See on üks sellistest näitustest, kus võiks käia mitu korda, sest iga kord on näha erinevaid nüansse, erinevaid vaatenurkasid," rääkis Kinks.

Kunstnik Mari Frühling esindab maaliosakonda. Tema sõnul inspireeris näituse idee teda kohe ja ta tundis, et mosaiik sobib sinna väga hästi.

"Need mõlemad tööd, mis kokku moodustavad terviku, on justkui inimlooma ja looma ja inimese ja masina selline sümbioos. Teema, mis on praegu väga päevakorras," sõnas Frühling.

Üheks näitust kirjeldavaks sõnaks ongi kuraatorite enda välja mõeldud mõiste de-post-human.

"De-post-human on inimese järgsele ajastule eelnev aeg. Suur küsimus selle juures on lihtsalt see, et kas me oleme selles ühe jalaga või kahe jalaga juba," ütles Kinks.

Skulptor Viktor Kiss, kes on ka näituse kujundaja sõnas, et tema teose inspiratsiooniks oligi tänapäeva elu. Näituse kujundamine oli tema sõnul väljakutse, aga just seda ta naudibki.

"Tegelikult see kujundamine on minu elu ja on võimalus väljendada neid mõtteid, mis on teistel kunstnikutel," rääkis Kiss.

Näitus on Pallase galeriis avatud 21. oktoobrini.