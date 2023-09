Galerii: protsendikunst tõi Mustamäe riigigümnaasiumi aulasse klaasikunstitaiese

21 kavandi hulgast valitud võidutöö kasutab žürii hinnangul klaasmaterjalide väga hästi ära riigigümnaasiumi aula potentsiaali, lisades sinna vajaliku fookuspunkti. Kunstiteos paikneb kolmel terasraamil, mis toetuvad teise korruse aula lavale ning kinnituvad kolmanda korruse lakke.

5,3 meetri kõrgune, kõikidest külgedest hästi vaadeldav õhuline klaasikunstiteos on lava taustaseinaks, mille ees toimuvad koolipere pidulikud üritused. Kooli keskses ruumis olev läbipaistvast klaasist teos tekitab aulasse värvilised varjud. Põnevust lisavad salapeeglitest detailid, mis paistavad läbi, kuid ei peegelda.

Võidutöö autori Maret Sarapu sõnul pakub "Voog" vaatajale süvenemisvõimalusi ning kutsub olema hetkes. Tehnilise kallakuga koolile sobilikult on ka kunstiteos tehniliselt keerukas. "Oleme harjunud mõtlema tulevikust kui tehismaailmast, mis on külm, terav ja ebasõbralik. Unustades, et tuleviku utoopia võib olla selline, nagu me selle ise loome."

Tallinna Mustamäe Riigigümnaasiumi direktor Raino Liblik tõi välja, et võidutöös on kooli jaoks vajalikku helgust, rõõmu ja sära. Teoses kasutatakse klaasi külmusele vastanduvad sooje kuldseid loodustoone, millest peegelduv valgus loob tulevikku vaatava piduliku meeleolu.

Võidutöö autor Maret Sarapu on õppinud Eesti Kunstiakadeemias klaasikunsti erialal, täiendanud end erialastel kursustel ning residentuurides nii Eestis kui välismaal. Sarapu osaleb aktiivselt Tallinna Rakenduskunsti Triennaali korraldamises ning olnud edukas ka mitmetel protsendikunsti konkurssidel. Tema loodud on muuhulgas mosaiik "Trepp" Eesti Rahvusringhäälingu uudistemajas, installatsioon "Jäämägi" EU IT-agentuuri peamajas, sulatustehnikas vitraaž "Esimene keel" Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kontserdimajas ning läbikumav mosaiik "Empaatia" Tartu Ülikooli Kliinikumis.

Kunstikonkursi võidutöö autoritelt tellitava teose maksumus ilma käibemaksuta oli 110 000 eurot. Kunstiteose valmimist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.