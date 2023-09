Algab Lelle-Rapla raudteelõigu kapitaalremont

Alanud on ettevalmistused Lelle ja Rapla vahelise raudteelõigu kapitaalremondiks 16-kilomeetrisel lõigul, mille maksumus on pisut üle 30 miljoni euro. Raudtee vahetuse tippajal, 16. oktoobrist 6. novembrini asendavad ronge bussid Viljandi ja Rapla vahelisel lõigul.

Viljandi ja Tallinna vaheline raudteetaristu kuulub Edelaraudteele. Lelle ja Rapla vahel on viimane jupp raudteed, kus maas on puitliiprid ja 25-meetristest juppidest kokku pandud rööpad. Need asendatakse betoonliiprite ja 50-meetriste kokku keevitatud relssidega.

Raudteetaristu väljavahetamine parandab sõiduohutust, kuid lubab tõsta ka liiklemise kiirust 160 kilomeetrini tunnis.

"Reisija jaoks tähendab see seda, et me loome piltlikult öeldes eeldused Kesk-Eesti, Lelle-Türi, Viljandi piirkonna inimeste Tallinnale lähemale toomiseks umbes kuue minuti võrra," rääkis Edelaraudtee juhatuse liige Rain Kaarjas.

Peatöövõtja Go Track on juba alustanud ettevalmistustöid. Selle nädala esmaspäevalgi käis vilgas tegevus uue Kukesoo raudteeületuskoha rajamisel, käsil oli raudtee õgvendamine Keava lähistel.

Reisirongiliiklust segavad tööd algavad aga oktoobri keskel.

"Tööd kestavad 21 päeva ja selle aja jooksul me rekonstrueerime 16 kilomeetrit raudteed, lammutame kolm amortiseerunud silda ja asendame need metalltruupidega, lisaks teeme kapitaalremonti ülesõitudel. Ehitame uue foor-signalisatsiooni ka," selgitas Go Tracki juhatuse liige Andrei Kletsun.

Järgmisel aastal jätkub Lelle ja Rapla jaama taristu väljavahetamine.

Rongiliiklus Rapla-Tallinna lõigul jätkub vanaviisi, kuid Rapla ja Viljandi vahel rööbaste väljavahetamise ajal ehk 16. oktoobrist 6. novembrini asendatakse rongid bussidega.

"Erinevatel rongidel sõltuvalt sellest, kui palju nendega tavaliselt sõidetakse, on vastas kas üks või kaks bussi. Seda tasub kindlasti sõiduplaanist järgi vaadata. Kui teenindavad kaks asendusbussi, siis üks nendest sõidab läbi kõik tavapärased rongipeatused Raplast kuni Viljandini ja teine sõidab 20 minutit kiiremini ja peatub vaid Türil, Võhmas ja Viljandis," selgitas Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe.