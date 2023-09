Katri Raik alustab tööd Tartu Ülikooli esindajana Ida-Virumaal

Alates kolmapäevast, 27. septembrist töötab Tartu Ülikooli esindajana Ida-Virumaal endine TÜ Narva kolledži direktor ja Narva eksmeer Katri Raik, kelle peamised tööülesanded on arendada ülikooli tegevust Ida-Virumaal ja edendada koostööd kohalike ettevõtjatega.

Esindaja ülesanne on koostada strateegia ja tegevuskava, et ülikooli teenused ja koostööprojektid jõuaksid Ida-Virumaa ettevõtete ja organisatsioonideni, teatas Tartu Ülikool. Tegevuse planeerimisse kaasatakse Narva kolledž ja teised ülikooli üksused, kellel on võimekus projekte algatada ning ellu viia.

Ida-Virumaa esindaja kuulub TÜ rektoraadi büroosse ja tema tööd korraldab arendusprorektor. Katri Raigi töökoht asub TÜ Narva kolledžis.