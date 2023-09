Mägi-Karabahhi kütusehoidlas hukkunute arv on tõusnud üle 120

Mägi-Karabahhi kütusehoidla plahvatuses on kinnitust leidnud enam kui 120 inimese hukkumine, vahendasid New York Times ja Sky News teisipäeval Armeenia tervishoiuministeeriumi teadet.

Surmajuhtumite arv on varasemate andmetega võrreldes kasvanud enam kui saja võrra.

New York Timesi teatel on plahvatuse põhjus teadmata. Tunnistajate sõnul leidis plahvatus aset siis, kui inimesed seisid järjekorras, et oma autot tankida.

Bakuule võimu loovutama valmistuvate armeenia separatistide teatel sai esmaspäeval Stepanakerdi-Askerani maantee lähedal asuva kütusehoidla plahvatuses vigastada üle 200 inimese.

Tuhanded armeenia päritolu inimesed on põgenenud Mägi-Karabahhist Armeeniasse pärast seda, kui Aserbaidžaan võttis piirkonna välksõjaga oma kontrolli alla.

Uudisteagentuuri AFP teatel on mõlemal pool piiri olnud sadu autosid, mis ummistunud teel aeglaselt liiguvad.