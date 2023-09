Soe sügis on kütteperioodi algust edasi lükanud

Erakordselt soe september on andnud võimaluse kodude kütmist edasi lükata. See tähendab, et ka kommunaalarved on eelmise sügisega võrreldes väiksemad.

Tallinnas Nõmme linnaosas elav Tiiu kütab oma palkmajas asuvat korterit puupliidi ja õhksoojuspumbaga. Puuriit on aga veel puutumata, sest katusealuse korteri õhutemperatuur on püsinud kogu septembri üle 20 kraadi.

"Ei ole üldse veel kütnud, isegi aknad on lahti. Et ikka jah, see soe sügis on olnud ja pikk suvi," rääkis Tiiu, kelle sõnul ta tavaliselt septembri teises pooles juba kütab. "Niiskeks läheb, ta ei lähegi nii külmaks, aga kuidagi niisugune rõskus tuleb sisse, siis peab ikka kütma."

Ka paljudes keskküttega kortermajades on tavapäraselt septembri lõpuks küte sees, kuid mitte tänavu.

"Kui ma eile käisin Eestis, sõitsin ligemale 700 kilomeetrit maha, erinevates piirkondades, siis enamuses ühistutes tegelikult kütet sees ei ole. On olnud küll perioode, kui on küte sisse pandud, mitte küll sellepärast, et oleks väga jahe olnud, aga ruumid kipuvad niiskeks minema," rääkis korteriühistute liidu juhatuse liige Urmas Mardi.

Just vanade majade kordategemine ja soojustamine on aidanud edasi lükata kütmisega alustamist. Ühistud püüavad ka ennetada majaelanike erimeelsusi kütte sisselülitamise teemal.

"Ma tean, et pannakse näiteks infostendidele välja korteriomanike nimekiri ja inimesed siis annavad oma allkirjaga märku, et millal võiks kütte sisse panna, et juhatus täpselt teaks, et oleks selline mõnus harmoonia selles kortermajas," ütles Mardi.

Soojatootja Utilitase andmetel hakkas eelmisel aastal kütmine peale septembri keskpaigast, kuid praegu on küte sees üksikutel klientidel.

"Kuna tavapäraselt on küttetöösse lülitumine seotud välisõhu temperatuuriga, siis soojad ilmad on tinginud selle, et kütet veel väga palju ei kasutata. Ehk siis küttearved sel aastal saabuvad veidi hiljem, külmade saabumisega oktoobris," ütles Utilitase kaugkütteettevõtete Janek Trumsi.

Trumsi sõnul on kaugkütte hind võrreldes eelmise aastaga pigem langenud ning stabiliseerinud ehk suuri hinnahüppeid ette näha ei ole.