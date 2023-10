NATO paigutas Leetu AWACS-i luurelennukid

NATO selgitas sotsiaalmeediapostituses, et lennukid jälgivad Venemaa sõjalist tegevust alliansi piiride ääres.

"Venemaa agressioonisõda Ukraina vastu on suurendanud meie tähelepanu Läänemere piirkonna julgeolekukeskkonnale," ütles NATO pressiesindaja Dylan White.

"Meie AWACS-id suudavad tuvastada lennukeid ja rakette sadade kilomeetrite kauguselt, olles NATO varase hoiatuse võtmevõimekuseks," lisas ta.

NATO deploys surveillance jets to Lithuania



The AWACS surveillance jets will fly missions to monitor Russian military activity near the Alliance's borders and can detect aircraft and missiles hundreds of kilometres away, making them a key early warning capability for NATO