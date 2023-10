Kasparov: veerand Vene opositsioonist on valmis ütlema, et sõda on kuritegelik

Vaid veerand Venemaa opositsioonist on valmis välja ütlema, et sõda on kuritegelik, Vene režiim ebaseaduslik ja Krimm Ukraina oma, leiab Vaba Venemaa Foorumi kaasasutaja Garri Kasparov.

Tallinnas toimub pühapäeval ja esmaspäeval viies Sõjavastane Konverents, mille organisaator on Vaba Venemaa Foorum. Üritusel osalevad Vene poliitilised emigrandid erinevatest Euroopa riikidest ja konverentsi moto on "Võit - Ukrainale, vabadus - Venemaale".

Tuntud Vene opositsionääri Garri Kasparovi sõnul ei jaga aga mitte kõik Vene emigrandid seda seisukohta.

"Kohe pärast täiemahulise sõja algust ma pakkusin lihtsa valemi, et määrata meie kaasmõtlejaid: viie sekundiga kohe öelda "Sõda on kuritegelik, režiim on illegitiimne, Krimm on Ukraina oma". Ma arvan, et umbes 25 protsenti Vene opositsioonist on valmis seda välja ütlema. Küsimus ei ole ainult Krimmis," rääkis Kasparov.

"Teine punkt - ebaseaduslik režiim - tekitab samuti küsimusi. Sest enamik inimesi, kes täna on saatuse tahtel välismaal, tundis end mitu aastat järjest kui mitte mugavalt, siis ikkagi selle Vene poliitilise teatri osana," lisas Vaba Venemaa Foorumi kaasasutaja.