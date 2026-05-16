Kasparov: paljud Vene emigrandid on sõja vastu, aga kõik ei toeta Ukrainat

Tallinnas Lennart Meri konverentsil osaleva tuntud Vene opositsionäär Garri Kasparovi sõnul on paljud Vene emigrandid läänes sõja vastu, kuid mitte kõik neist ei ole valmis Ukrainat toetama.

Kuivõrd toetusevalmidus Ukrainale on Vene emigrantide seas erinev, ei ole Vene opositsioon sellepärast ka ühtne, lausus Kasparov.

"Siin see veelahe ongi. Kas me oleme nõus, et Ukraina võit on potentsiaalsete muutuste möödapääsmatu tingimus Venemaal? Siin ei ole ruumi kompromissile. Ma ei näe mingit

võimalust leppida milleski kokku nendega, kes räägivad "suurepärasest tuleviku Venemaast", kuid samal ajal väldivad kõige tähtsamat asja. Peamine probleem on sõda Ukrainas. Ilma sõja lõputa, mis viib Putini režiimi ja impeeriumi lagunemisele, midagi Venemaal muuta ei saa;" ütles Kasparov.