Türgi ründas terrorirünnaku järel kurdide positsioone Iraagi põhjaosas

Türgi võimude teatel hävitati 20 sihtmärki ja paljud kurdivõitlejad neutraliseeriti. "Hävitati 20 terroristide kasutatud sihtmärki," seisis siseministeeriumi avalduses.

Türgis ja selle lääneliitlaste seas terroriorganisatsiooniks liigitatud mässuline Kurdistani Töölispartei (PKK) võttis omaks pealinnas Ankaras parlamendihoone lähedal korraldatud enesetapurünnaku, millega seoses sai vigastada kaks politseinikku.

Türgi siseministeeriumi andmetel lasid teise enesetaputerroristi maha politseinikud.

"Meie kangelaslikud politseiametnikud osutasid terroristidele vastupanu kohe, kui nad sõidukist väljusid. Üks neist lasi end õhku. Teist aga tulistati pähe veel enne seda, kui tal oli võimalus end õhku lasta" kirjeldas siseminister Ali Yerlikaya hiljem ajakirjanikele.

Ankara on pikka aega korraldanud Iraagi autonoomses Kurdistani piirkonnas operatsioone aastakümneid Türgi keskvõimude vastu mässanud PKK ohjeldamiseks.

Türgi sõjaväelased kommenteerivad seejuures harva üksikuid rünnakuid Põhja-Iraagis.

Nii Arbili kurdivõime ja ka Bagdadi föderaalvalitsust on pikka aega süüdistatud selles, et nad pole teinud piisavalt, et peatada Türgi sagedased sõjalised aktsioonid Iraagi pinnal võitluses PKK vastu.