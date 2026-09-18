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Läti tõstab aasta lõpuni Venemaalt saabuvate transiitveoste tasu

Eesti
Foto: Siim Lõvi /ERR
Eesti

Läti parlamendi lõpetav koosseis otsustas aasta lõpuni tõsta tasu Venemaalt saabuvatele ja Lätit läbivatele transiitveostele. Valitsuse ettepanekul võiks maks tõusta kuni 300 protsenti, kuid otsuse saab langetada riigile kuuluv taristuettevõte.

Lätis on kaua otsitud õiguslikku põhjendust, kuidas lõpetada Venemaalt Läti sadamate kaudu Euroopasse ja kaugemale toimuv viljavedu. Läti enda tarbeks on selline import keelatud juba mõnd aega, nüüd otsiti lahendust transiidile.

"Meie eelistus on Läti põllumehed. Nende suured viljakogused tuleb Läti sadamate kaudu välja vedada. Siin ei tohi olla mingeid piiranguid," sõnas Läti peaminister Andris Kulbergs.

Valitsus suutis paar nädalat enne parlamendivalimisi kokku leppida, et kiireim viis transiiti piirata on tõsta taristutasu, et läbi Läti toimuva viljaveo vastu kaoks majanduslik huvi. Võimalikud uued tariifid aga raudteeseaduses ei kajastu ja need peaks majanduslikku põhjendatust hinnates kehtestama Läti Raudtee tütarettevõte LatRailNet.

Veel pole selge, kas valitsuse pakutud 300 protsendist asja saab. Samas on valitsus kehtestanud ühe meetme veel - toidu- ja veterinaarteenistus hakkab võtma viljaproove, et selgitada põllusaaduste päritoluriik. See on aga üsna aeganõudev tegevus, sest uuringuid teeb Suurbritannia labor. Eesmärk on selgitada, kas Venemaalt saabuvates vagunites on Ukrainast varastatud vilja.

"Kogu tariifitõusust saadav raha tuleb suunata Ukrainasse, et nad saaksid võidelda Venemaa okupantide vastu," lausus Läti seimi Uue Ühtsuse fraktsiooni esimees Edmunds Jurevics.

Transiiti korraldavad ettevõtted ei soovi avalikult infot jagada. Küll aga tegi seda parlamendis nende eest partei Läti Esikohal saadik, kes koos venemeelse erakonnaga Stabiilsusele! hääletasid tariifide tõstmise vastu.

"Riia sadamas töötav ettevõte maksis viljatransiidi suurenedes Läti riigile sel aastal viis miljonit eurot. Läti Raudtee Cargo aga maksab igal aastal riigile 50 miljonit eurot. Kellelt te raha ära võtate? Need inimesed, kes töötavad sadamais ja kellel on seal töö - kuidas nad teie meelest peaks edasi elama?" ütles Läti seimi liige Kristaps Krištopans (Läti Esikohal).

Jekabpilsis kogunesid aga tänavaile protestima põllumehed. Nende arvates tuleks idatransiit kohe ja täielikult ära keelata. Muidu on nii, et Läti toetab ühe käega Ukrainat, teisega aga Venemaad.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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