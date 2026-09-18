Elron tahab varustada rongid AI-põhiste valvsusseadmetega

Elron tahab kõikidesse rongidesse soetada AI-põhised valvsusseadmed, mis analüüsivad vedurijuhtide tähelepanu ja mikroväsimust. Rongi-ettevõtte plaan kõigile vedurijuhtidele ei meeldi.

Nii-nimetatud surnud mehe nupu vajutamist on rongijuhtidelt nõutud juba aastakümneid. Nüüd aga tahab Elron lisada rongidesse AI-põhise valvsusseadme, mis vedurijuhi näoilmet jälgides hindaks tema tähelepanu ja väsimust ning vajadusel sunniks virguma.

"Ta peab, kas piisavalt kaua kõrvale vaatama, tegelema muude asjadega, võib-olla kui vedurijuht on piisavalt väsinud, paneb silmad kinni ja tuleb mikrouni. Mul olid piisavalt väsimusilmingud enne olemas ja seetõttu andis mulle toolivibratsioonialarmiga märku, et mul vajusid silmad kinni kauemaks kui 1,5 sekundit," sõnas Elroni raudteeohutuse spetsialist Madis Paukson, lisades, et see ei ole otseselt elektrilöök, kuid siiski on tegu ebameeldiva värinaga.

Paukson peab lisavirgutust vajalikuks, kuigi valvsusnupu vajutamine on mugavam ja see võib aja jooksul muutuda poolautomaatseks tegevuseks. Uut lahendust on testitud pool aastat ja mitte kõik rongijuhid pole nõustunud seda tegema.

"Isiklikult ma olen võib-olla natukene leplikum selle osas, aga kindlasti on vedurijuhte, keda selline piiksumine häirib," lausus Paukson.

Elron loodab, et keegi uue süsteemi tulles ametit maha ei pane ning süsteem suudetakse treenida selliseks, et laseks rahulikult tööd teha. Küll pidid paari aasta eest ameti maha panema kaks vedurijuhti, kes liiga uljalt pööranguid võtsid ning tõsisest õnnetusest päästis vaid hea õnn. Selliste olukordade vältimiseks võetakse kasutusele digikaart, kuhu on salvestatud kõik raudteel kehtivad kiiruspiirangud ja mis neist kinnipidamist jälgib.

"Lisaks, kui vedurijuhiga peaks midagi juhtuma, valvsus kaduma, siis digikaart hakkab ise rongi vaikselt pidurdama ja siis võib-olla viimases olukorras peatab rongi, kui tekib liiklusohtlik olukord," lausus Elroni ohutusjuht Madis Kolli.

Esialgu on digikaart olemas Tallinna-Tapa liinil, järgmisena võetakse see kasutusele Tallinna-Tartu liinil.