Poola opositsioon süüdistab valitsust hindadega manipuleerimises

Poola opositsioon leiab, et valitsus sekkus turule ja langetas kunstlikult tarbijahindu, et keskpank saaks enne valimisi langetada intressimäärasid.

Poola keskpank teatas septembris, et langetas baasintressimäära 75 baaspunkti ehk 0,75 protsendipunkti võrra. Poola keskpank langetas intressimäära kuuele protsendile. Opositsioon ja majandusteadlased muretsevad, et keskpank abistab võimuparteid. Riigis toimuvad 15. oktoobril valimised.

Poola tarbijahinnaindeks tõusis septembris 8,2 protsenti, augustis oli Poola inflatsioon 10 protsenti. Hindade langus tekitab nüüd riigis küsimusi. Opositsioon leiab, et riigi energiahiiglane hoiab üldvalimiste eel kütusehindu teadlikult madalal tasemel. Valitsus on läbi surunud ka meetme, mis suurendab tasuta ravimite saamise võimalust.

Poola endine asepeaminister ja praeguse valitsuse kriitik Jerzy Hausner ütles, et üha rohkem on näha hindadega manipuleerimist.

Poolas toimuvad 15. oktoobril parlamendivalimised. 2019. aastal saavutas võimuerakond Õigus ja Õiglus (PiS) parlamendis absoluutse enamuse. Keskpanga president Adam Glapinski on konservatiivse võimupartei liitlane. Veel mais süüdistas keskpank kiires inflatsioonis Venemaad ja pandeemiat. Kriitikud imestavad nüüd, kuidas valitsus suutis rahapoliitikat leevendada ja samal ajal inflatsiooni pidurdada.

"Pole kahtlust, et Glapinski tegi otsuse, mis võib meeldida laenuvõtjatele, ja ta ei teinud seda otsust juhuslikult kuu aega enne valimisi," ütles opositsioonijuht Donald Tusk.

Politico kirjutab, et kahtlused hindadega manipuleerimises tekkisid pärast seda, kui Poola autokütuse jaemüügihind hakkas erinema hindadest, mis asuvad teistes Kesk-Euroopa riikides. Septembri esimese kahe nädala jooksul langes Poolas autokütuse hind seitse protsenti. Ungaris tõusis see 1,8 protsenti ja Tšehhis 1,4 protsenti.

Finantsfirma ING analüütik Adam Antoniak ütles, et ilmselt oli tegemist ajutise langusega ja hinnad tõusevad pärast valimisi.

Siiski ei pruugi selline seisukoht olla kooskõlas andmetega. Bloombergi andmetel võisid Poola kütuse hinnad järgida hulgimüügihindade laiemat langust. Septembris need hinnad tavaliselt Euroopas langevadki. Samuti muudab olukorra segasemaks see, et Ungaris ja Tšehhis mõjutavad hinda kohalikud eripärad. Ungari tarnib Venemaa toornaftat, kuid Ukraina on viimaste nädalate jooksul küsinud suuremaid transiiditasusid. Tšehhi taastas 1. augustis diislikütuse aktsiisi.

Poola riigile kuulub 49 protsenti energiahiiust PKN Orlen. Firma lükkas hindadega seotud manipuleerimise väited ümber. Firma omandas hiljuti kodumaised konkurendid Lotos ja PGNiG ning teatas, et nii kasvas firma efektiivsus, vahendas Politico.