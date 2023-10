Armeenia parlament kiitis heaks ühinemise ICC-ga

Parlament ratifitseeris Haagis baseeruva kohtu alusdokumendi Rooma statuudi. Ratifitseerimist toetas 60 saadikut ja vastu hääletas 22.

ICC on andnud välja määruse Vene diktaatori Vladimir Putini vahistamiseks. ICC-ga statuudiga ühinenud ja selle ratifitseerinud riikidel on kohustus Putin kinni võtta, kui ta peaks nende territooriumile saabuma.

Armeenia ametnikud on väitnud, et see samm ei ole seotud Venemaaga, vaid hoopis Aserbaidžaanist tuleneva ohuga.

Parlamendi otsuse peab jõustumiseks allkirjastama ka president ning see jõustub 60 päeva pärast hääletust.

Moskva on süüdistanud Jerevani suhete kahjustamises Venemaaga, pöördudes lääne poole, seal hulgas korraldades ühiseid sõjaväeõppusi USA-ga.

Venemaal on Armeenias sõjaväebaas ning Vene piirivalvurid aitavad patrullida Armeenia piiril Türgiga.